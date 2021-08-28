Ünlü Kriptografi Uzmanı açıkladı: Yıl sonu Bitcoin fiyatı ne olacak?

Ünlü İngiliz kriptografi uzmanı Adam Back, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100.000 dolarlık bir fiyata ulaşmasını bekliyor. Back, Bitcoin’i altınla karşılaştırdı ve Bitcoin’in daha iyi bir finansal araç olduğunu söyledi.

Bitcoin önümüzdeki aylarda 100.000 dolara fırlayacağı öne sürüldü.

Bir CryproPotato haberine göre İngiliz kriptografi uzmanı Adam Back, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 dolarlık bir fiyata ulaşmasını bekliyor. Back Bitcoin'i altınla karşılaştırdı ve Bitcoin'in daha iyi bir finansal araç olduğunu söyledi.

Ek olarak, değerli metal ve Bitcoin analisti Florian Grummes de benzer bir bakış açısını paylaştı. Ona göre Bitcoin 34-38 bin dolara düşecek, ancak altı ay içinde 100.000 dolar olacak.

Bu tahminlerin her ikisi de BTC'nin 2021 sonuna kadar 100.000 dolara ulaşacağını öngören popüler stock-to-flow modeliyle örtüşüyor.

100.000 Dolara Giden Yol

Blokzinciri teknoloji şirketi Blockstream'in CEO'su Adam Back, Anthony Pompliano ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin'in küresel kabulü ve dağıtımının tatmin edici bir seviyeye ulaştığını belirtti. Bununla birlikte, Bitcoin 2021'in sonuna kadar 100.000 dolardan işlem göreceğine inandığını söyledi.

Back, Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon hakkında da konuştu. Bitcoin'i birçok yönden değerli metalden daha iyi performans gösterdiğini söyleyerek tercihini yaptı:

“Fiziksel altının rakibi şeklindeki karşılaştırmayı seviyorum, çünkü birçok yönden Bitcoin daha iyi bir fiziksel altın.”

Bitcoin'in gelecekteki değerlemesi ile ilgili bir başka benzer bakış açısı Florian Grummes'den geldi. Kitco News için bir röportaj sırasında finansal analist, piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin altı ayda 100.000 dolara ulaşma yolunda olduğunu belirtti.

Ancak BTC'nin bir kez daha fırlamadan önce yaklaşık 35.000 dolarlık bir fiyata geri çekilebileceği konusunda yatırımcıları uyardı:

“Son beş hafta içinde deneyimlediğimiz şey, ilk satıştan sonra [tipik] kriptoda güzel ve güçlü bir sıçrama [25.000 dolara kadar uzayabilir]. Bu hala mümkün, aksi takdirde Bitcoin 35.000 dolardan döner ve 60.000 dolara geri döner ve boğa piyasası devam eder. Önümüzdeki altı ay içinde muhtemelen 100.000 dolara ulaşacağını düşünüyorum.”

Bitcoin S2F Modeli Katılıyor

Popüler Bitcoin stock-to-flow modeli de yıl sonuna kadar BTC'de benzer bir sonuca ulaşıyor.

Modelin uyarlayıcısı ünlü analist PlanB, BTC'nin fiyatının önümüzdeki birkaç ay içinde altı haneli bir bölgeye girebileceğini belirtti.

Bitcoin 50.000 doların çok uzağında yer alırken PlanB, umut verici bir güncelleme yaptı ve stock-to-flow modelinin yıl sonuna kadar BTC başına hala 100.000 dolara işaret ettiğini kaydetti. Beklendiği gibi, önümüzdeki birkaç ayı “kilit önemde” olarak niteledi.

Başka Kimler 100.000 Dolarlık Bir Fiyat Hedefi Öngörüyor?

Çok sayıda önde gelen yatırımcı da Bitcoin fiyatının yakında 100.000 dolara gideceğini tahmin ediyor. Wall Street'in Kurdu olarak da bilinen Jordan Belfort bu kişilerden biri. Büyük bir dolandırıcılık planından sorumlu olduğu için hapiste kısa bir süre kalan eski borsacı tam bir U dönüşü yaptı.

Bitcoin'i eleştirirken ve yatırımcıları 2018'de “BTC yok olacak” şeklinde ifadelerle kripto topluluğuna katılmamaları konusunda uyarırken, bu yılın Mart ayında fikrini “BTC 100.000 dolar olacak” şeklinde değiştirdi.

Kripto varlıkların en büyük eleştirmenlerinden biri olan Peter Schiff de Bitcoin'in böyle bir fiyat seviyesine ulaşabileceğine inanıyor. Ekonomist, konuyla ilgili olumsuz tutumunu korumasına rağmen, 2011'de BTC'yi ilk duyduğunda satın almamasının “büyük bir hata” olduğunu itiraf etti:

“Açıkçası, keşke ilk duyduğumda Bitcoin almış olsaydım –bu çok büyük bir hata. İçine 100.000 dolar koyabilir miydim -evet koyabilirdim. Demek istediğim, kötü giden diğer şeylere 100.000 dolar koydum.

Şu an Bitcoin milyarderlerinden biri olabilirdim, açıkçası bunu çok önceden biliyordum. Zamanı geri alabilseydim, yapacağım şeylerden biri de buydu.”

Bitcoin yayın saati itibariyle 48.780 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.