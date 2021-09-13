Ünlü hip hop yıldızından ‘Bitcoin’ açıklaması

NFT’ler ve kripto varlık ekosistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Amerikalı popüler rapçi Ja Rule, “Bitcoin’i, Ethereum’u seviyorum, kripto varlıkları ve merkeziyetsiz olmalarını seviyorum. Bunun ekonomide bir sonraki adım olduğunu düşünüyorum' dedi.

2021 yılında NFT endüstrisinin birden patlamasıyla birlikte sanatçılar, sporcular ve diğer birçok sektörden insanlar bu alanı fırsat bilerek NFT'lere yöneldi

2021 yılında NFT endüstrisinin birden patlamasıyla birlikte sanatçılar, sporcular ve diğer birçok sektörden insanlar bu alanı fırsat bilerek NFT'lere yöneldi. Son olarak, Amerikalı popüler rapçi Ja Rule NFT dünyasına giriş yapan bir başka sanatçı oldu.

Albümleri listelerde bir numara olan, “Always on Time” gibi şarkıları ile tanınan kayıt sanatçısı Ja Rule Bitcoin.com News'e NFT'ler ve kripto varlık ekosistemiyle ilgili konuştu.

Ja Rule, NFT'lere olan hayranlığını anlatırken bu alanın çok farklı olduğunu, buna ek olarak Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara olan ilgisinden de bahsetti. Ünlü rapçi kripto varlıkların ekonominin bir sonraki ilerlemesi olduğuna ve NFT alanının bir gün multi milyar dolarlık bir endüstri olacağına inandığını söyledi.

NFT'lere ilk girişimi NBA Top Shot ile olduğunu anlatan ünlü rapçi, Top Shot NFT'lerini toplamaya başlayarak bu alana girdiğini fakat o sırada NFT olduklarının bile farkında olmadığını söyleyerek şöyle konuştu;

“Sadece yeni dijital spor kartları gibi olduklarını düşündüm. Bunları toplamaya başladım çünkü normal spor kartları topluyorum. Bu, spor kartları için bir sonraki bariz ilerleme gibiydi. Sonra bir arkadaşım, topladığım şeyin aslında NFT'ler olduğunu söyledi.”

NFT'lere ek olarak, Bitcoin gibi dijital para birimlerinin yükselişinden de bahseden Ja Rule şunları söyledi;

“Bitcoin'i, Ethereum'u seviyorum, kripto varlıkları ve merkeziyetsiz olmalarını seviyorum. Bunun ekonomide bir sonraki adım olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki beş veya on yıl ilginç olacak. Elimde biraz Bitcoin, Ethereum, Solana ve Cardano var. Aslında benim de kendi kripto param var. ICONN adlı şirkette sosyal bir tokenim var. Henüz başlatmadım, piyasaya sürmedim ama kesinlikle kullanıma hazır kendi para birimim var.”

Çok sayıda hip-hop sanatçısı rapçinin ve birçok farklı alandan sanatçının NFT endüstrisine girmesiyle ilgili konuşan Ja Rule, “Bence insanlar gerçekten NFT'lerin ne olduğu anlamak için bu sektöre giriyorlar. Borsa, ülke spor kulübü ve topluluk hepsi bir arada bu durum çok ilginç.” dedi.

Merkeziyetsiz sistemi de sevdiğini söyleyen Ja Rule, insanların paralarını farklı şekillerde hareket ettirebilmelerinin ve tüm forumlarda kullanabileceği bir para biriminin olmasının çok ilginç olduğunu, bu varlıkların sadece Amerika'da değil, her ülkede ve herkes için dünya para birimi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.