Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış

Dijital Sektörde Büyük Projelere İmza Atan, geçtiğimiz günlerde 2.kuruluş yıl dönümünğ kutlayan Ve Global Sektörde Oldukça Tanınan Yuso Media Agency Kurucusu Sosyal Medyada 34yuso Olarak Bilinen Yusuf Yiğitden Takdir Toplayan Davranış Geçtiğimiz Günlerde Çıkan Yangın Ve Sel Gibi Felaketlerden Dolayı Oldukça Üzgün Olduğunu Ve Bu Durum En Kısa Zamanda Düzelmesi İçin Her Duyarlı Vatandaş Gibi Elinden Geleni Yapacağını Belirten Yusuf Yiğit 3 Aylık Gelirinin Büyük Kısmını Bağışlayacağını Açıkladı