DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi
AB Komisyonu'ndan çağrı: AB ülkeleri kabul edecekleri Afganların sayısını artırsın
Ufuk Coşkun: Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
Erzurum namaz vakitleri
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afgan ordusunun 11 günde çökeceğini görmedik
Sigara zamlandı mı? 2021 sigara fiyatları ne oldu?
ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti
Krep nasıl yapılır?
Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış
İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır?
Rüyada deniz görmek ne anlama gelmektedir?
ABD: Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını izleyeceğiz
'Filenin Sultanları'ndan ilk galibiyet!
Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor
Sanal POS ile reel işlemler

TIMETURK / EKONOMİ / Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış

Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış

Dijital Sektörde Büyük Projelere İmza Atan, geçtiğimiz günlerde 2.kuruluş yıl dönümünğ kutlayan Ve Global Sektörde Oldukça Tanınan Yuso Media Agency Kurucusu Sosyal Medyada 34yuso Olarak Bilinen Yusuf Yiğitden Takdir Toplayan Davranış Geçtiğimiz Günlerde Çıkan Yangın Ve Sel Gibi Felaketlerden Dolayı Oldukça Üzgün Olduğunu Ve Bu Durum En Kısa Zamanda Düzelmesi İçin Her Duyarlı Vatandaş Gibi Elinden Geleni Yapacağını Belirten Yusuf Yiğit 3 Aylık Gelirinin Büyük Kısmını Bağışlayacağını Açıkladı

50 Dakika Önce
2021-08-18 23:58:27
Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış

Büyük Bir Kitlenin Takdirini Toplayan Bu Davranış Bir Çok İş Adamına Örnek Niteliğinde Oldu 18 Yaşını geçmiş tüm bireylerin ülkesi ve milleti için ellerinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş