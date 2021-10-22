Ünlü finans şirketinden şaşırtan Bitcoin tahmini

Bitcoin kendi rekorunu kırarak 66 bin dolardan işlem gördü. Gözler Bitcoin'e çevrilirken tahminler de gelmeye başladı. Analistler ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin’in muhtemelen 89 bin dolardan işlem göreceğini ileri sürdüler.

Kripto para tarihini başlatan Bitcoin, rekor kırmaya doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin'in kendi rekorunu kırmıştı. Söz konusu kripto para birimi Nisan ayında 64 bin 800 dolardan işlem görerek en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda çeşitli baskılardan ötürü düşme eğilimi gösterdi. 7 ayın ardından 20 Ekim günü Bitcoin'in fiyatı 66 bin bandını geçti.

Bitcoin'deki yükseliş kısa süre sonra gerilese de gözler bu kripto paraya çevrilmiş durumda. Analistler de yorumlarını dillendirmeye başladı. İşte son tahminler…

Bitcoin 89 bin dolara ulaşacak iddiası

Fundstrat uzmanları çarpıcı bir iddiada bulundu. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin'in muhtemelen 89 bin dolardan işlem göreceğini ileri sürdüler. Bununla birlikte, kripto para birimi Türkiye saatiyle saat 13.45 sırılarında 63 bin dolar civarında seyrediyordu.

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde New York borsasındaki ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu'nda (ETF) işlem görmeye başladı. Ayrıca piyasada yaygın olarak ‘balina' denilen büyük kripto sahipleri de aldıkları Bitcoin'leri uzun vadeli depolama için soğuk cüzdanlara taşıyor.

Bu gelişmelerin ardından kripto para birimi şimdiye kadar ki en yüksek seviyesine ulaşarak 66 bin 930 doları gördü. Bunun üzerine analistler de tahminlerini bir bir açıklamaya başladı. Bloomberg'in haberine göre, Fundstrat analistleri yaptıkları açıklamada, “Bitcoin için yukarı yönlü hedeflerde ilk direnç 72 bin 500 dolar, ardından ise 89 bin dolar.” dedi.

Ayrıca U Today'in haberine göre, bugün BitMEX‘in yeni başkanı Alexander Hoptner Bloomberg TV'ye konuştu. Hoptner dahil olmak üzere birçok uzman, Bitcoin'in 2021'in sonunda 100 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.