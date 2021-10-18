Ünlü ekonomistten uyarı: Endişeliyim, daha büyük dalgalanmalara hazırlıklı olun

Bloomberg yorumcusu ünlü ekonomist Mohammed El-Erian, yatırımcıları uyardı. Erian, küresel piyasaların Fed kaynaklı daha büyük dalgalanmalara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, 'endişeliyim' dedi.

Ünlü ekonomist Mohammed El-Erian, Fed eğer Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulamaya koyduğu teşvik tedbirlerini geri çekerse, yatırımcıların artan piyasa volatilitesine hazır olması gerektiğini söyledi.

Allianz SE'nin baş ekonomi danışmanı ve Queens' College, Cambridge'in başkanı El-Erian, “Fox News Sunday”e yaptığı değerlendirmede, “İçinde bulunduğumuz düşük volatilite harika dünyasının, her şey yukarı yönde hareket ederken, yüksek volatilite ile son bulabileceğinden biraz endişeliyim” dedi.

El-Erian, çok şey davranışsal değişikliklere bağlı olurken, Fed'in parasal teşvikler konusunda ayağını gaz pedalından çekmek durumunda kalacağını sözlerine ekledi.

Ünlü ekonomist Erian, “Ben bir yatırımcı olsaydım, Fed'den kaynaklanan büyük bir likidite dalgasına bindiğimin farkında olurdum, ancak dalganın bir nokta kırılma eğilimi göstereceğini akılda tutar ve bu nedenle çok dikkatli olurdum” dedi.

El-Erian, yüksek enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının sadece geçici nedenlerde kısmen kök saldığını söyledi ve “yüksek ve inatçı enflasyonun en az bir yıl daha süreceği” tahmininde bulundu.

Durumun iyileşmeye başlamadan önce bir süre daha kötüleşeceğini söyleyen El-Erian, “Bu nedenle daha fazla mal kıtlığı olacak. Daha yüksek enflasyon olacak. Enflasyon yüzde 4 ila yüzde 5 seviyesinde kalacak” dedi.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.