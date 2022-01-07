DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağına bir indirim daha
Tokayev'den son dakika açıklaması: Kazakistan'da anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!
Enerjide projesi için bazı taşınmazlarda acele kamulaştırma kararı
Rus basınına göre Kazakistan'daki olayların arkasında kim var?
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Yeni bir araştırmaya göre köpekler ‘birden fazla dili’ anlıyor olabilir
Abdullah Ağar'dan kritik ''Kazakistan'' yorumu: Tokayev'e gönderme!
Düzenlemede sona gelindi: Evlilik süresine göre nafaka!
HSK, TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı için kararını verdi
Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
ABD tehlikeli kimyasallar listesini genişletiyor
Kuzey Kore: Döneri biz bulduk
Cennet hurması yeni iş kapısı oldu!

TIMETURK / EKONOMİ / Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!

Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!

Ekonomist Hatice Koçak, ev alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

8 Dakika Önce
2022-01-07 08:50:33
Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Fiyatlar düşecek, bekleyin!

Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan ekonomist Hatice Kolçak, ev alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu.

Hatice Kolçak, vatandaşların enflasyona karşı olarak altına yatırım yapabileceklerini söyleyerek, "Altın enflasyona karşı en büyük liman. Ons altın ve dolar/TL'ye baktığımızda kademeli kademeli altın alabilirsiniz. Bu sözlerim kısa vadeli değil. En az 1-3 yıl tasarruf edip bekleyeceksiniz" dedi.

Konut fiyatlarının düşeceğini belirten Kolçak, "Konut çok soran oluyor. İnsanlar enflasyondan korunmak için konuta gidenler var. Şu anki piyasa çok enteresan, her gün fiyat değiştiriyorlar. Şu an konuta yüksek talebin azaldığı bir döneme giriyoruz. Çünkü doları yukardan alanlar, altını yüksekten alanlar beklemeye geçecektir. Ocak gibi konut satışlarının azalacağını düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Satamayacak konut sahibi, fiyatı düşürecek. Yani fiyatlar düşecek. Ev alacaklar takip etsinler, orada doğru fiyata yakalayabilirler. Satıcılar da bu fırsatçılığı bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş