Ünlü ekonomistten dikkat çeken iddia: İstifaların devamı gelecek

Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü ekonomist İslam Memiş’ten dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Lütfü Elvan’ın istifasını değerlendiren Memiş ‘İstifaların devamının geleceği’ni iddia etti. Memiş ‘Ben asıl bombayı bekliyorum’ dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Lütfü Elvan'ın istifası sonrası dikkat çekici bir iddia geldi.

Elvan'ın istifası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunun Memiş ‘Asıl bombanın kim olacağı'nı sordu, istifaların devamının geleceğini dile getirdi.

MEMİŞ KİMİ KAST ETTİ?

Anadolu Haber Ajansı'na da ekonomi analizlerinde bulunan Memiş'in iddiası kulislerde ‘Acaba kim olacak' sorusunu akıllara getirdi.

Memiş, kimin istifa edeceğini ya da görevden alınacağını tam olarak açıklamasa da kulislerde bazı isimler konuşulmaya başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.