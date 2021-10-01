Ünlü ekonomist uyardı: Büyük kriz yaklaşıyor

Tedarik zinciri krizleri, küresel ekonomide enflasyonun kalıcı olacağı endişelerini artırıyor. Ünlü ekonomist Stephen Roach, bir adım öteye giderek yakın zamanda stagflasyon krizinin görülebileceğini söyledi

Ünlü ekonomist Stephen Roach, ABD'nin 1970'lerdeki gibi bir enflasyonla karşı karşıya gelme yolunda olduğunu söyledi.

Morgan Stanley Asya'nın Eski Başkanı Roach enerji fiyatlarındaki ani artışın Çin'in zor durumdaki tedarik zinciri üzerinde kritik bir eşik oluşturacağını öngörüyor.

Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre ham petrol fiyatları bu hafta 2018 yılından bu yana ilk kez varil başına 80 dolar seviyesini gördü. Emtia fiyatlarındaki keskin yükseliş tedarik zincirindeki firmaların maliyetlerini de olağanüstü bir biçimde artırıyor.

Roach konuyla ilgili CNBC'ye yaptığı açıklamalarında, “Gerçekten de tedarik zinciri konusunda son bir buçuk senedir sorunlar yaşıyoruz. Yarı iletkenlerde, birçok emtiada sıkıntı çekildi ve şimdi de Çin'deki enerji ve güç kaynağı ile ilgili kıtlık söz konusu” ifadelerine yer verdi.

Borsa uzmanı Roch, geçen yıl Kovid-19 karantinasından çıkmaya çalışan Çin'in tedarik zinciri sorunlarının ilk işaretini verdiğini söyledi.

Stagflasyon endişeleri artıyor

Stagflasyon, yavaşlayan büyüme dönemlerinde fiyatların daha yükseğe tırmanmasına neden olan ticari baskıları ifade ediyor.

Asya piyasaları konusunda önde gelen otoritelerden sayılan Yale Üniversitesi Kıdemli Üyesi Roach, “Stagflasyona çok yakın bir tedarik zinciri krizi var. Bu ihtimal ne yazık ki gerçekleşiyor gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.

Borsa uzmanı Roach, söz konusu kriz öngörülerine ilişkin, “Genel ekonomik görünüm için endişe vericidir ve merkez bankası politikalarının, özellikle de ABD Merkez Bankası'nın (FED) sorun hakkında yeterince bilgisinin olduğunun ciddi biçimde sorgulanmasına neden olmaktadır" görüşlerine yer verdi.

Roach, uzun zamandır FED'in kolay para politikasını eleştiriyordu. Borsa uzmanı aşırı yükselen ve muhtemelen uzun vadeli olacak enflasyon ortamında piyasaların aşırı teşvik politikalarına olan ihtiyacını sorguluyor.

Stephen Roach, “1970'lerin başlarındaki anılarımızı çarpıcı bir biçimde anımsatan tedarik zinciri darboğazının bir bölgeden diğerine taşınma olasılığı, enflasyonun düşündüğümüzden daha uzun süre bu yüksek seviyelerde kalacağını gösteriyor. ABD Merkez Bankası bu baskıların kaybolacağı yönündeki tahminlerini son öngörüleri itibariyle şimdiden tersine çevirmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

Eğer stagflasyon ihtimali gerçekleşirse Roach, bunun tatil harcamaları sezonuna denk gelebileceğini iddia ediyor.

Ünlü ekonomist, “Etkiler öncelikle fiyat seviyelerinde gerçekleşecek. Potansiyel riskler hakkında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

Roach daha önceki açıklamalarında ABD ile Çin arasındaki soğuk savaşın ilk aşamada olduğunu söylemişti.

Ekonomiste göre Çin'de ‘ortak refah' baskısıyla servetin dengeli dağıtımına ilişkin politikaları bu soğuk savaş ilişkisini halen beslemeye devam ediyor.

Roach röportajının sonunda “Asıl risk, politika stratejilerindeki potansiyel büyük dönüşümlerdir” ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.