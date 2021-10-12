Ünlü ekonomist uyardı: Bir yumurta bir gümüş tabağa eşit olacak

Ünlü ekonomist Önder Tavukçuoğlu’nun gıda fiyatlarının artışıyla ilgili olarak geçtiğimiz yıl paylaştığı tweeti gündem oldu.

Gıda fiyatlarında gelecekte astronomik artışlar olabileceğini geçtiğimiz yıl attığı twette belirten Tavukçuoğlu, gıda fiyatlarının artmaya devam edeceğini ifade etti.

Tavukçuoğlu geçtiğimiz yıl paylaştığı tweetinde 1 yumurta fiyatının bir gümüş tabak değerine ulaşabileceği örneğini vermişti.

Ünlü ekonomist Önder Tavukçuoğlu, artan gıda fiyatları ve gıda fiyatlarının geleceğine ilişkin öngörüsünü paylaştı. Tavukçuoğlu'na göre gıda sektörünün önemi gelecekte daha da artacak. Küresel iklim değişiklikleri ve buna bağlı gıda fiyatlarında astronomik artışların olabileceğine dikkat çeken Tavukçuoğlu, bir yumurtanın bir gümüş tabağa eşit olabileceği benzetmesi yaptı.

Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi bulunan Tavukçuoğlu, paylaştığı bir tweetinde şunları yazdı:



“Hatırlayanlar vardır ne demiştim bir yıl önce; gün gelecek bir gümüş tabak bir yumurtaya denk gelecek. Bu ne demekti? Gıda fiyatları yükselecek. Bilinçli olarak arz sıkıntısı algısı yapacaklar. Sadece gıda da değil her konuda. Bu bağlamda üretenler değerli olacaktır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.