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TIMETURK / EKONOMİ / Ünlü ekonomist Brooks'tan çarpıcı değerlendirme: Türkiye yine başaracak

Ünlü ekonomist Brooks'tan çarpıcı değerlendirme: Türkiye yine başaracak

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma algı operasyonlarına konu olurken Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks Türk Lirası hakkında çok çarpıcı mesajlar verdi.

2 Saat Önce
2021-10-25 08:23:58
Ünlü ekonomist Brooks'tan çarpıcı değerlendirme: Türkiye yine başaracak

Geçen hafta perşembe günü, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar verdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, dolar/TL kurunda hareketliliğin süreceği şeklindeki iddiaları “gevezelik” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

ROBERT BROOKS: "HEPSİ TAMAMEN SAÇMALIK"

“Bunların hiçbirini dikkate almayın; hepsi tamamen saçmalık. Bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor.” dedi.

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"TÜRK LİRASI HAKKINDA TÜRLÜ GEVEZELİK YAPILIYOR"

Başekonomist Robin Brooks, “Şu sıralar Türk Lirası ile ilgili türlü gevezelikler yapılıyor. USD/TRY grafiğinin sonsuzluğa kadar yükselebileceğini söyleyenler bile var. Bunların hiçbirini dikkate almayın; hepsi tamamen saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YİNE BAŞARACAK"

Brooks, sosyal medya hesabından Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin yaptığı grafikli paylaşımda, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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