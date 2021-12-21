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TIMETURK / EKONOMİ / Ünlü ekonomist bildi! Dolar kuru için balon demişti

Ünlü ekonomist bildi! Dolar kuru için balon demişti

Son zamanlarda tarihi zirvelerini gören dolar, bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerine kadar indi. Ekonomist Önder Tavukçuoğlu günler öncesinden dolar kuru için ‘balon’ demişti.

35 Dakika Önce
2021-12-21 19:39:20
Ünlü ekonomist bildi! Dolar kuru için balon demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası yeni ekonomik tedbirleri açıklaması sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü seyir sabahın ilk saatlerinde de devam etti.

TL mevduata, kurdaki yükselişe endeksli getiri verilecek olması kurlarda sert inişi beraberinde getirdi. Dün yüzde 23 düşüşle kapanan dolar/TL, bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerine kadar düştü. Euro/TL de 13 seviyesinin altına düştü.

Ekonomist Önder Tavukçuoğlu ise günler öncesinden dolar kuru için ‘balon' benzetmesi yaparak, “Dolar ve faiz için yoruma gerek yok! Tek söyleyeceğim dolar kuru balon, borsalar diplerde! Borsada enflasyon sürecek. Özellikle gıda, tarım ve yan sektörlerde.” demişti.

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Tavukçuoğlu, “Döviz kurunun geldiği bu seviyeler itibariyle nedeni ne olursa olsun çok yüksek balon seviyelerdir” diyerek, “TL bu kadar düşük seviyeyi hak etmiyor. Ne siyaset ne ekonomik durum ne algı ile izahı yapılabilir durum değil. Balon patlayacak.” İfadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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