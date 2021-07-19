Ünlü CEO’dan bitcoin fiyatı hakkında can sıkan açıklamalar

Bitcoin'in 30.000 dolardaki destek bölgesinden de aşağıya inebileceğini öne süren ünlü yatırımcı ve bitcoin eleştirmeni olan Peter Schiff, “Şu anda % 11’lik bir düşüş gösteriyor. Baş aşağı bir çöküş yaşanıyor. Siz bir de BTC fiyatı 30.000 doların altına inince görün” uyarısında bulundu.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta yaşanan minik çöküşün ardından şu sıralar büyük bir düzeltme yaşıyor. Bu yazının yazıldığı anlarda Bitcoin fiyatı 24 saatteki %1.2'lik düşüşüyle birlikte 31.620 dolar civarından işlem görüyor.

Ancak asıl soru, BTC grafiğindeki bu aşağı yönlü hareketler devam ederek piyasa kan kaybetmeye devam edecek mi? Euro Pacific Capital şirketinin CEO'su ve baş küresel strateji uzmanı Peter Schiff'e göre kötü gidişat sürebilir.

Peter Schiff: “Siz Bir de Bitcoin Fiyatı 30.000 Doların Altına Düşünce Görün”

Ünlü bir yatırımcı ve Bitcoin eleştirmeni olan Schiff, BTC fiyatıyla ilgili yeni bir yorum yaparak tekrardan manşetlere konu oldu. CEO'ya göre Bitcoin 30.000 dolardaki destek bölgesinden de aşağıya inebilir: “Şu anda %11'lik bir düşüş gösteriyor. Baş aşağı bir çöküş yaşanıyor. Siz bir de BTC fiyatı 30.000 doların altına inince görün.”

BTC fiyatı grafiklerde düşüş göstermeye devam ederken, portföylerinde bu kripto paradan yüklü miktarlarda tutan isimler de yaşanan gelişmelerin etkilerini hissetmeye başladı. Galaxy Digital Holdings (GLXY) şirketi de bunlardan biri. Ünlü Bitcoin savunucusu ve eski Goldman Sachs ortağı Mike Novogratz BTC fiyatının düşmesiyle hisse senetlerinde çok büyük boyutlarda bir gerileme yaşadı.

Bu yazının yazıldığı anlarda şirket kabus dolu günler geçiriyor ve Cuma günü de yeni bir düzeltme dalgası yaşadı. Galaxy Digital Holdings şirketinin hisse senedi Nisan ayında, işlem hacmi 830.000'e yakınken kendisine ait tüm zamanların en yüksek fiyat rekorunu kırarak 33.80 dolara ulaşmıştı. Aynı zaman diliminde Bitcoin de 64.000 doları aşarak yine kendisine ait rekoru tazelemişti.

Ancak günümüze geldiğimizde GLXY hisseleri kırdığı bu rekorun ardından %60 daha düşük bir düzeyden işlem görüyor. Bununla birlikte Schiff'e göre GLXY hisselerinin bu kadar uzun bir zamandır düşüş göstermesi Bitcoin için de iyiye işaret olmayabilir.

Kripto Para Savunucusu İsimlerden de Benzer Şekilde Düşünenler Var

Uzun bir süredir Bitcoin karşıtı bir tavır sergilediği için Schiff'in bu açıklamaları yanlı olabilir. Ancak sadık bir kripto para savunucusu olan Michael van de Poppe de benzer bir senaryo hakkında görüş bildirdi.

Hollandalı yatırımcı Michael van de Poppe kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında BTC fiyatının kendi belirlediği bir kriterin altına düşmesiyle alakalı hayal kırıklığını dile getirdi: “BTC fiyatı 32.400 dolar seviyesindeki desteğine de tutunmayı başaramadı ve aşağı doğru hareket etti. Şu anda son savunma hattı olan 31.000 dolar ile 31.500 dolar arasında mücadele veriyor. Bu bölgenin de kaybedilmesi durumunda 29.000 dolar ve 24.000 dolar seviyeleri bir sonraki aşama olabilir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.