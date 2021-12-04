Ünlü bir yatırım sitesinde virüs kurbanı oldu: Kripto parası başka hesaba aktarıldı

Ünlü bir kripto alım sitesinde para transferi yapan Ramazan Sarıkaya, tıkladığı virüslü bağlantı nedeniyle, parasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Firmadan 'sorumluluk bizde değil' cevabı alan Sarıkaya, şirkeye dava açtı.

Ünlü kripto para alım sitesi BtcTürk'teki Bitcoin'ini ulusal yatırım platformuna taşımak isteyen yatırımcı virüs kurbanı oldu.

33 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, 2017'de Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ'ye ait BtcTürk'e kayıt olarak Bitcoin almaya başladı. Sarıkaya'nın aynı zamanda uluslararası bir platformda da hesabı vardı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre 10 Ocak 2018'de BtcTürk hesabındaki 0.71232146 Bitcoin'i, uluslararası platformdaki elektronik cüzdanına taşımak istedi.

FİRMA SORUMLULUK ALMADI

Transfer için kendisine gelen maili onaylayan Sarıkaya, taşıma işleminin gerçekleşmediğini gördü. Paranın başka bir hesaba transferini fark eder etmez BtcTürk'ü durumdan haberdar eden Sarıkaya, cüzdan kodunun virüsle değiştirildiğinden şüphelendiğini belirtti.

Firma ise transfer sorumluluğunun kendilerinde olmadığını söyledi. Sarıkaya, söz konusu elektronik cüzdanda 176 Bitcoin 7.1 milyon dolar para olduğunu tespit etti.

Tespit sonrası firma ile yeniden iletişime geçen Sarıkaya'nın BtcTürk hesabı silindi. Yaşadığı karşısında şoke olan Sarıkaya, bir de firma tarafından söz konusu virüsten kendilerinin sorumlu olmadığına dair bir yazı almaya zorlandı.

HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI

Avukatı Emre İlkadlı aracılığıyla hukuk savaşı başlatan Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Platformda güvenlik zafiyetinin bulunduğunu, transfer işlemi neticesinde gönderilen hesapta bu denli Bitcoin bulunmasının mümkün olmayacağını ileri sürdü.

Avukat İlkadlı, günümüzde birçok insanın kripto para alışverişinin yapıldığı bu tarz şirketler veya uygulamalar tarafından mağdur edildiğini beyan ederek, "Şirket, bu transferlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi almakla mükelleftir. Müştekinin başına gelen hadisede yaşamış olduğu zararla ilgili şüpheli şirketin en iyi ihtimalle ağır kusuru, belki de kastı dahi bulunmaktadır" dedi.

BtcTürk yetkilileri ise konuyla ilgili görüş bildirmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.