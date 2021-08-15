Ünlü analistten yıl sonu için Ethereum fiyat tahmini

Ethereum’un Londra güncellemesi ana ağda yayımlandıktan sadece birkaç gün sonra, kripto analisti “Coin Bureau”, Ethereum’un yıl sonu fiyat hedefi hakkında konuştu. Ünlü analist Ethereum fiyat tahmini ile dikkatleri üzerinde topladı.

Ethereum'un Londra güncellemesi ana ağda yayımlandıktan sadece birkaç gün sonra, kripto analisti “Coin Bureau”, Ethereum'un yıl sonu fiyat hedefi hakkında konuştu. Ünlü analist Ethereum fiyat tahmini ile dikkatleri üzerinde topladı.

Coin Bureau'nun Ethereum fiyat tahmini gerçek olacak mı?

“Coin Bureau” adlı YouTube kanalında yayımlanan (“TOP Altcoin Picks 2021 Q3” başlıklı) bir videoda, şovun sunucusu, ETH konusunda 2021'in geri kalanı için neden bu kadar iyimser olduğunu anlattı.

Videoda Ethereum hakkında söylediği birkaç şey şöyle:

Ethereum'un yukarı yönlü potansiyeli videoda bahsedilen diğer altcoinlerden belki daha az olsa da, ETH'nin çeşitli nedenlerle bu potansiyele ulaşma “çok daha yüksek bir şansı” var. Örneğin EIP-1559'un 5 Ağustos'ta (Londra hard fork'undan itibaren) yayına girmesi, gelecekte ETH'yi deflasyonist bir varlığa dönüştürebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bir ETH ETF'nin onaylanması yakında olabilir. Zira şu anda Komisyon'un önünde iki ETH ETF teklifi var ve şimdiye kadar reddedilmediler, ya da ertelenmediler.

Bireysel yatırımcıların benimsenmesi artıyor. Ethereum günlük aktif cüzdan adreslerinde kısa süre önce Bitcoin'i geride bıraktı.

Kamu ve özel kurumlar hem geliştirme hem de yatırım amaçlı Ethereum'a ilgi gösteriyor.

Pek çok kurumsal yatırımcı şu anda kısmen Ethereum 2.0'ın PoS konsensüsü kullanması nedeniyle ETH'yi BTC'ye tercih ediyor gibi görünüyor.

Yıl sonuna kadar 6.000 ila 7.000 dolarlık bir Ethereum fiyat tahmini yapılabilir.

EIP-1559'un ETH fiyatını yükseltmeye yardımcı olduğuna da inanan başka bir kripto analisti ise Lark Davis...

Ethereum bugün en yüksek seviyesine 3.325 dolarda ulaştı. Şu anda ETH 3.229 dolar civarında işlem görüyor. Kripto para son bir aylık dönemde %62,34 arttı.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.