Ünlü analistten Bitcoin yatırımcılarına “tetikte olun” uyarısı!

MicroStrategy’in büyük miktarda Bitcoin alımı, Küba gibi daha fazla ülkenin Bitcoin’i düzenlemek için harekete geçmesi gibi, önde gelen kripto para için birçok olumlu gelişme yaşandı.

Ancak, bazı olumsuz bulgular da var. Bunlardan biri, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir varlığın volatilitesini inceleyen popüler bir teknik gösterge olan Bollinger bantlarının ortaya koyduğu veriler. Bu istatistiksel tablo, 80'lerde John Bollinger tarafından oluşturuldu.

John, Bitcoin'in Bollinger bantlarının daraldığını belirtmek için bu hafta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı (aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi).

Efsanevi grafik uzmanı, şu an için doğrulanmış bir şey olmasa da agresif yatırımcıların short pozisyon açabileceğini söyledi. Bunun yanında, Bollinger'e göre uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşü daha fazla alım için kullanabilirler.

“HENÜZ ONAY YOK, SADECE TETİKTE OLUN.”

Grafik, Bitcoin'in 50.000 ila 51.000 dolar arasında bir direnç bölgesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Önde gelen kripto para birimi için tanımlayıcı seviye, Bollinger bantlarının orta çizgisinde, 46.000 dolar seviyesinde bir yerde yer alıyor. BTC bu seviyenin altında ardışık oturumlarda kapanış yaparsa, en azından grafikçilere göre yaklaşık 40.000 dolar seviyesine düşecektir.

Bununla birlikte, üst düzey trader'lar bu tür düşüş görünümlerinden etkilenmemiş görünüyor ve giderek BTC'ye dair beklentilerini artırıyor. Kripto para birimi türevleri veri analizi platformu olan Bybt'ten gelen veriler, bir dizi önde gelen borsadaki trader'ların çoğunun BTC'de short pozisyonlarını azalttığını ve / veya long pozisyonlarını artırdığını gösteriyor.

OKEx ve Huobi'deki trader'lar, BTC'de giderek daha fazla yükselişe geçti ve bu borsalardaki long-short oranı son birkaç gün içinde yükseldi. Ancak Binance'de bu metrik düşüş eğiliminde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.