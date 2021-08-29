DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
Erdoğan’dan seçim barajını düşürme açıklaması
Birsu Raca Arıkan kimdir? Nasıl influencer oldu?
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk hakkında yeni gelişme
Bolsonaro: Geleceğim için 3 alternatif var; tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer
California’da dehşet anları: Aslanın saldırdığı çocuğu annesi kurtardı
12 yaşındaki çocuk balina NFT’leri satarak 290 bin sterlin kazandı
'Koronavirüs artık aşısızlar arasında yayılıyor'
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 48 otomobil...
Ünlü cerrahtan Koç Ünivesitesi’ne dava
Tartışmalı kazalara bir yenisi daha eklendi: Otopilot sistemi bulunan Tesla, iki araca çarptı
BAE, kapılarını tüm turistlere açıyor: Tek şart aşılanma
Emekli olmak isteyenlere sevindiren haber
Ünlü analistten Bitcoin yatırımcılarına “tetikte olun” uyarısı!
Bakan Akar sınırda: Yunanistan'ın provokatif davranışlarla bir yere varamayacak

TIMETURK / EKONOMİ / Ünlü analistten Bitcoin yatırımcılarına “tetikte olun” uyarısı!

Ünlü analistten Bitcoin yatırımcılarına “tetikte olun” uyarısı!

MicroStrategy’in büyük miktarda Bitcoin alımı, Küba gibi daha fazla ülkenin Bitcoin’i düzenlemek için harekete geçmesi gibi, önde gelen kripto para için birçok olumlu gelişme yaşandı.

3 Saat Önce
2021-08-29 11:11:09
Ünlü analistten Bitcoin yatırımcılarına “tetikte olun” uyarısı!

Ancak, bazı olumsuz bulgular da var. Bunlardan biri, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bir varlığın volatilitesini inceleyen popüler bir teknik gösterge olan Bollinger bantlarının ortaya koyduğu veriler. Bu istatistiksel tablo, 80'lerde John Bollinger tarafından oluşturuldu.

John, Bitcoin'in Bollinger bantlarının daraldığını belirtmek için bu hafta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı (aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi).

Başlıksız-1_36

Efsanevi grafik uzmanı, şu an için doğrulanmış bir şey olmasa da agresif yatırımcıların short pozisyon açabileceğini söyledi. Bunun yanında, Bollinger'e göre uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşü daha fazla alım için kullanabilirler.

“HENÜZ ONAY YOK, SADECE TETİKTE OLUN.”

Grafik, Bitcoin'in 50.000 ila 51.000 dolar arasında bir direnç bölgesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Önde gelen kripto para birimi için tanımlayıcı seviye, Bollinger bantlarının orta çizgisinde, 46.000 dolar seviyesinde bir yerde yer alıyor. BTC bu seviyenin altında ardışık oturumlarda kapanış yaparsa, en azından grafikçilere göre yaklaşık 40.000 dolar seviyesine düşecektir.

Bununla birlikte, üst düzey trader'lar bu tür düşüş görünümlerinden etkilenmemiş görünüyor ve giderek BTC'ye dair beklentilerini artırıyor. Kripto para birimi türevleri veri analizi platformu olan Bybt'ten gelen veriler, bir dizi önde gelen borsadaki trader'ların çoğunun BTC'de short pozisyonlarını azalttığını ve / veya long pozisyonlarını artırdığını gösteriyor.

OKEx ve Huobi'deki trader'lar, BTC'de giderek daha fazla yükselişe geçti ve bu borsalardaki long-short oranı son birkaç gün içinde yükseldi. Ancak Binance'de bu metrik düşüş eğiliminde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş