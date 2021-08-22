Ünlü analistten Bitcoin fiyat tahmini! “Böyle devam ederse BTC fiyatı…”

Dünyadaki dengeler araştırma departmanının lideri olan ve aynı zamanda Fundstrat Global Advisors’ın ortaklarından olan Tom Lee’nin düşündüğü gibi ilerlerse Bitcoin fiyatı 2021 yılının sonunda 100.000 dolar olabilir.

Dünyadaki dengeler Tom Lee'nin düşündüğü gibi ilerlerse analizciye göre Bitcoin fiyatı 2021 yılının sonunda 100.000 dolar olabilir.

Peki bunu nasıl hesap etti?

Araştırma departmanının lideri olan ve aynı zamanda Fundstrat Global Advisors'ın ortaklarından olan Thomas Lee, 19 Ağustos tarihinde CNBC'ye yaptığı açıklamasında kendi geliştirdiği “Her Şey Rallisinden” bahsetti.

Ünlü uzmana göre, finans piyasaları korona döneminden sonra yeni bir boğa koşusuna başlayabilir, finans piyasalarındaki bu rahatlama en son olarak Bitcoin'i de sarabilir ve kritik bir eşik olan 100.000 dolar seviyesi aşılabilir. Bununla birlikte Bitcoin fiyatı Ağustos ayında 200 günlük çizgisinin üstüne çıkmıştı. Analizciye göre bu sinyal yatırımcılar arasında boğa lehine yorumlanıyor..

Thomas Lee, Bitcoin için de Etkili Olacak

Bir “Her Şey Rallisi” Hakkında Konuştu

Korona krizi dünya çapında insanlık için gerçekten de zorlu bir test oldu. Thomas Lee'ye göre bu yüzden, pandeminin sonunda korona virüsü nihayet geçmişte kaldığında ve her şey yeniden “normal” hale geldiğinde tüm piyasaları kapsayacak şekilde bir yatırımcı atağı olabilir. Bu tür bir rallinin sonunda Bitcoin ve diğer kripto paralar da etkilenerek yukarı bölgelere çıkabilir.

Ralli sırasında Bitcoin'in bu seneki tüm zamanların en yüksek fiyat rekoru kırılabilirse kripto para piyasasında yeniden bir FOMO (fırsat kaçırma korkusu) yaşanabilir. Tom Lee'ye göre ayrıca 9 Ağustos'ta yaşanan, Bitcoin'in 200 günlük hareket ortalamasını geçmesi olayı da boğa lehine düşünülebilir. Analizcinin bu göstergeyi bu kadar sevme nedeni geçmişte kendisine iyi hizmet etmesi olabilir..

Bir Önceki Tahmini Kısmen Doğru Çıkmıştı

Bu son tahminiyle birlikte, her daim boğa lehine görüşlerini bildiren Lee, kendisiyle çelişmemiş oldu. 2020 yılında attığı Tweet'lerinde ünlü analizci Bitcoin hakkında uzun vadeli tek bir görüşünün olduğunu ve bunun da yukarı yönlü olduğunu söylemişti. Bu açıklamasını yaptığı tarihte de Bitcoin fiyatı 200 günlük hareket ortalamasını aşmıştı ve Lee 26.000'ini üzerine bir çıkış beklediğini söylemişti.

Tom Lee her ne kadar tahminlerinin zamanlaması konusunda biraz pratik yapması gerekse de, Bitcoin fiyatı 2020 yılında gerçekten de 26.000 doları aşmıştı.

Yatırımcılar Kendi Araştırmasını Yapmalı Finans piyasalarının doğuşundan bu yana çöküş ve yükseliş ile ilgili tahminlerini bildiren insanlar daima var olmuştu.

Tom Lee, geçtiğimiz yıldan bu yana Bitcoin fiyatının 100.000 doları aşacağını düşünenler arasında bulunuyor. Bu iyimser tablo kişilerin bir şeyi unutmasına neden olmamalı. Kişiler yatırım yapacakları konu hakkında her daim kendi düşüncelerini oluşturmalı ve araştırmasını yaparak kendi yatırım stratejilerini kurmalı..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.