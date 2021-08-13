Ünlü analistlerden altında ikinci dip dalga uyarısı

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerdeki keskin düşüşün ardından ufak çaplı toparlandı. Dünyaca ünlü analistler değerli metalin ileriye dönük görünümü konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ons altın kısa süreli toparlanmanın sonrasında yatay seyrediyor. Geride bıraktığımız Çarşamba gününde en sert günlük artışı gösteren ons altın dün de toparlanmaya devam etmişti. Değerli metal halihazırda 1752 dolardan işlem görüyor. Ülkemizde gram altın, ons altındaki toplanmanın ardından 480 lirayı aştı. Çeyrek altın 802 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 262 liradan işlem görüyor.

ALTIN DOLAR TERS KORELASYONU DEVREDE İDDİASI

Geçtiğimiz pazar gecesi, altın fiyatları ons başına 1,677,9 dolara kadar dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Değerli metal, Asya piyasalarında Perşembe sabahı ons başına 1.740 dolar civarında seyrederken, bu yılın başlarındaki 1.900 dolar civarındaki en yüksek seviyelerini geride bıraktı. Dünyaca ünlü analistler söz konusu düşüşü, beklenenden daha güçlü bir ABD istihdam raporuna ve buna karşılık olarak doları satın alma telaşına bağladılar. Altın fiyatları ile dolar arasında ters bir ilişki vardır. Dolar diğer para birimlerine karşı güçlendikçe, diğer para birimlerinde daha pahalı hale geldikçe altın fiyatları düşecek ve talebi aşağı çekecektir. Commonwealth Bank of Emtia analisti Vivek Dhar konuya ilişkin şu şekilde değerlendirme yaptı:

"Pazartesi günü altındaki ilk satış, muhtemelen Asya piyasasının ABD doları satın alması ve geçen Cuma günü Temmuz ayındaki güçlü ABD bordrolarına yanıt olarak altın satmasıyla tetiklendi."

Ayrıca UBS Global Wealth Management'ın baş yatırım sorumlusu Dominic Schnider, gerçek getirilerin “daha az olumsuz olacağı” ve bunun altın için daha fazla olumsuzluk anlamına geleceği görüşünü savundu. Dominic Schnider, Çarşamba günü CNBC'ye verdiği demeçte, altın borsasında işlem gören fonlar ve vadeli işlem piyasalarından çıkışlar beklediğini söyledi.

REEL GETİRİ ARTARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞER

Reel getiri arttığında, altın fiyatları düşer ve bunun tersi de geçerlidir. Böyle bir senaryoda, getiri sağlamayan bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyeti, yatırımcılar getiri sağlayan varlıklardan kazanacakları faizden vazgeçtiği için daha yüksektir. UBS Global Wealth Management'ın baş yatırım sorumlusu Dominic Schnider şu şekilde açıklama yaptı:

"Bence biraz daha fazla çıkış göreceksiniz. Bir noktada 20 milyon onsun ETF ve vadeli işlem piyasasından ayrıldığını görürsek şaşırmam. Bu, daha fazla olumsuzluk anlamına geliyor, işte o zaman insanlara pozisyonlarını taktiksel olarak korumalarını ya da en azından yukarı yönlü satmalarını ve biraz getiri almalarını söylüyoruz."

Kriptokoin.com'da yer alan habere göre, Reel getiri altın fiyatları ilişkisi konusunda Commonwealth Bank of Emtia analisti Vivek Dhar'ın görüşü ise şu şekilde:

"Güçlü bir ABD doları, 10 ABD doları [yıllık] reel getirilerinde kademeli bir artışla birleştiğinde, altın fiyatlarının daha düşük bir eğilim göstermesi gerektiğini gösteriyor.

Vivek Dhar altının 2022′nin ilk çeyreğine kadar ons başına 1.700 dolara düşeceğini öngörürken, Dominic Schnider, altının ons başına 1.600 dolar veya altına düşebileceğini tahmin ediyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.