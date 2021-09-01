Ünlü analist Woo: Bitcoin kasım ayında çıldırabilir

Popüler zincir üstü analisti Willy Woo, uzun vadeli BTC sahipleri birikim yapmaya devam ettikçe Bitcoin’in önümüzdeki aylarda “çıldıracağını” tahmin ediyor.

Popüler zincir üstü analisti Willy Woo, uzun vadeli BTC sahipleri birikim yapmaya devam ettikçe Bitcoin'in önümüzdeki aylarda “çıldıracağını” tahmin ediyor.

What Bitcoin Did podcast'inin yeni bir bölümünde Woo, BTC'lerini en az beş ay boyunca atıl durumda tutan uzun vadeli sahiplerin veya varlıkların önümüzdeki aylarda varlıklarını hissettireceğini söylüyor:

Bu bir makro döngü olayıdır. 2015, 2014'ün dibinde görebilirdiniz. 2019'un dibinde gördünüz ve aslında, geçtiğimiz yıl da gördünüz. Covid krizi vardı. Tüm Bitcoin'leri toplayan Michael Saylor vardı ve bu, uzun vadeli sahiplerin birikim ile yarattığı bir başka zirveydi. Bir zirveye doğru ilerliyoruz ve önümüzdeki aya kadar zirvede olacağız.

Bu, zirve birikimi (akümülasyonu) anlamına gelir. Zirve birikimi, bu tür bir yatay hareket bandının ardından bir yükseliş yaşanacağını anlamına gelir.

Geçen yıl Ekim ayında başlayan son yükseliş 10.000 ila 60.000 dolar arasındaydı. Bundan önceki yükseliş, BTC'nin birkaç ay içinde 4.000 dolardan 14.000 dolara ulaşmasına neden oldu. Yani Ekim ayında zirveye çıkmaya başlarsa… Kasım ayından sonrasına bakmaya başlıyoruz. İşte o zaman yükseliş gerçekleşir. Bütün varlıklar bu uzun vadeli adamlar tarafından toplanıyor… Piyasanın yapısı ‘Bu şey çıldıracak' gibi görünüyor.”

Woo ayrıca zincir üzerindeki verilere baktığını ve bu döngünün 2013 boğa piyasasından farklı olduğuna inandığını söylüyor. Analist mevcut boğa koşusunun büyük bir artışla sona ereceğine inanmıyor:

“Yatırımcılar arasındaki verilerde görebildiğimiz şey, tekrarlanan bir yapı olmadığı ve bu döngünün 2013'deki gibi çift yükseliş ve bir patlama zirvesi gibi olmayacağı… Bu tamamen farklı. Bu, daha önce hiç görmediğimiz yeni 2020 sonrası döngü… Zincire bakarsanız, tamamen farklı bir yapı, daha önce hiç görmedik…

Bu çok umut verici. Bir kez daha yükseleceğiz ve her zirvede gerçekleşen Aralık satışlarını unutacağız.”

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.