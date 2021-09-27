Ünlü analist uyardı! 'Bitcoin'de kritik bir ay'

Popüler Blockchain analisti Will Clemente, Bitcoin (BTC) hakkında düşüş yönlü pozisyon alanların büyük sürprizlerle karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Clemente’ye göre Bitcoin ayıları önümüzdeki 1 aylık süreçte büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir.

Popüler Blockchain analisti Will Clemente, Bitcoin (BTC) hakkında düşüş yönlü pozisyon alanların büyük sürprizlerle karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yakından takip edilen analist, 273.000 Twitter takipçisine, BTC'nin değerinin 30 gün içinde çok daha yüksek olacağını tahmin ettiğini belirtti. Clemente'ye göre Bitcoin ayıları önümüzdeki 1 aylık süreçte büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir.

Clemente, Twitter takipçisine uyararak, “Ayılar yanılıyor, iyi geceler. Bir ay sonra beni uyandırın.” dedi.

Clemente, görüşünü desteklemek için BTC fiyatını ve likit olmayan kripto paraların veya nadiren satılan kripto paraların arz oranını karşılaştıran bir tablo paylaştı. Dünyaca ünlü analiste göre BTC, metriğin yükselişlerini veya aşağı yönlü hareketlerini takip etme eğiliminde olduğundan, likit olmayan arz şok oranı iyi bir öncü gösterge olarak kabul edilebilir.

Hem balinalar hem de küçük yatırımcılar biriktiriyor

Clemente ayrıca, hem 1000 Bitcoin'den fazla tutan balinaların hem de 10 Bitcoin'den az varlıkları olan minnowların, bir süredir istikrarlı bir birikim içinde olduğunu söyledi. Özellikle mayıs ayında yaşanan %50 çöküşten sonra bu birikim stratejisi daha belirgin hale gelmeye başladı.

Popüler analist, Glassnode'un verilerini kullanarak Bitcoin için taban fiyat belirleyen bir model oluşturduğunu açıkladı. Clemente'ye göre, BTC için mutlak dip şu anda mevcut fiyatların yaklaşık %10 altında bulunuyor.

“Glassnode'un likit olmayan arz verilerini kullanan bu model, esasen Bitcoin'in gerçek zamanlı kıtlığına dayalı bir taban tahmin etmeye çalışıyor. Fiyat 2017 ortalarında ve bu yılın başlarında kısa süreliğine aşağıya inmiş olsa da, hiçbir zaman uzun süre aşağıda kalmadı ve bence tahmini bir taban için gösterge olarak geçerliliğini koruyor. Taban şu anda 38.283 dolar.”

Kaynak: kriptoparahaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.