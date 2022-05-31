Ünlü Alman bankası Deutsche Bank’ta arama

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve bankanın varlık yönetim şirketi DWS Group’un Frankfurt merkezlerinde Frankfurt savcılığı tarafından 'sürdürülebilir yatırım' soruşturmasına yönelik arama yapıldı.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile evresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarına ilişkin soruşturmaya yönelik bankanın Frankfurt merkezinde Taunusanlage'daki ikiz kulelere ve yakınlardaki DWS Group binasında arama yaptığı belirtildi.

Bu yılın başından bu yana devam eden ESG yatırımlarında 'abartılı bilgi verme' iddiaları ile ilgili soruşturma dolayısıyla yapılan aramaya 50 yetkili katıldı.

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek 10.50 euro'dan işlem görüyor. .