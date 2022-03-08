Üniversite personel iş ilanı | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Farklı branşlardan birçok personel alımı yapacak olan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hangi branşlardan alım yapacak ve şartları neler? Büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı hangi şartlarla alınacak? İşte güncel iş ilanı...

Farklı branşlardan birçok personel alımı yapacak olan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hangi branşlardan alım yapacak ve şartları neler? Büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı hangi şartlarla alınacak? İşte güncel iş ilanı...

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Büro Personeli (2) - Ön Lisans mezunu, Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli (3) - Ön Lisans mezunu, Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden veya Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Destek Personeli (3) - Ortaöğretim mezunu, (Temizlik, Basit bakım ve onarım, dağıtım ve taşıma) 1-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Destek Personeli (5) - Ortaöğretim mezunu, (Bahçe bakımı ve düzenlenmesi) 1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 3- Cinsiyeti erkek olmak. 4- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (10) - Ön Lisans mezunu, 1-Yükseköğretim Kurumlarının Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak. 2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 3- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. 5- Boyu 170 cm ‘den kısa olmamak. 6- Cinsiyeti erkek olmak. 7- 35 yaşını doldurmamış olmak

Tekniker (2) Ön Lisans mezunu, 1-Yükseköğretim Kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tekniker (2) Ön Lisans mezunu, 1-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi İşlem, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak

Tekniker (1) Ön Lisans mezunu, 1-Yükseköğretim Kurumlarının Makine veya Uçak Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Teknisyen (2) Ortaöğretim mezunu, 1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. 2-Sıhhi Tesisat alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Teknisyen (1) Ortaöğretim mezunu, 1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. 2-İklimlendirme alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Teknisyen (1) Ortaöğretim mezunu, 1-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 2-İnşaat Teknolojisi alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Teknisyen (1) Ortaöğretim mezunu, 1- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Teknisyen (1) Ortaöğretim mezunu, 1- Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak

Psikolog (1) Lisans mezunu, Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı (1) Lisans mezunu, Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. .