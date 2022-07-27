Üniversite harç ücretlerine zam! İşte yeni ücretler...

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.

Tıp fakülteleri: 961 lira

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira

Veterinerlik : 629 lira

Pilotaj: 765 lira

Bilgisayar: 630 lira

Mühendislik ve mimarlık: 630 lira

Güzel Sanatlar: 513 lira

Fen Edebiyat: 463 lira

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira

Açık Öğretim: 105 lira

Konservatuvar: 958 lira

Turizm: 463 lira

Uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri

Veterinerlik fakültesi: 3,471 lira

Pilotaj: 6,944 lira

Bilgisayar: 2,486 lira

Mühendislik: 2,486 lira

Mimarlık: 2,486 lira

Güzel sanatlar: 3,130 lira

Fen edebiyat: 2,084 lira

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1,879 lira

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1,670 lira

İletişim fakültesi: 1,564 lira .