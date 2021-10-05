Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi
ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dört yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi 10 iş açıklandı.
2021-10-05 12:18:56
Dünya çapında üniversite eğitimi alan kişi sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası ‘ne iş yapacağım' telaşı da devam ediyor.
Konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.
İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş:
RÜZGAR TÜRBİNİ SERVİS TEKNİSYENİ
GÜNEŞ PANELİ KURUCUSU
ERGOTERAPİ ASİSTANI
FİZYOTERAPİST ASİSTANI
EVDE SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM YARDIMCISI
MASAJ TERAPİSTİ
CNC TORNA ÇALIŞANI
FİZYOTERAPİST YARDIMCISI
ORMAN YANGINI MÜFETTİŞLERİ VE ÖNLEME UZMANI
HOBİ ÖĞRETMENİ
Kaynak: NTV
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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