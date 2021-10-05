Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi

ABD’de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dört yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi 10 iş açıklandı.

Dünya çapında üniversite eğitimi alan kişi sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası ‘ne iş yapacağım' telaşı da devam ediyor.

Konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.

İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş:

RÜZGAR TÜRBİNİ SERVİS TEKNİSYENİ

GÜNEŞ PANELİ KURUCUSU

ERGOTERAPİ ASİSTANI

FİZYOTERAPİST ASİSTANI

EVDE SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM YARDIMCISI

MASAJ TERAPİSTİ

CNC TORNA ÇALIŞANI

FİZYOTERAPİST YARDIMCISI

ORMAN YANGINI MÜFETTİŞLERİ VE ÖNLEME UZMANI

HOBİ ÖĞRETMENİ

Kaynak: NTV

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