Uniswap Gas ücretleri de Ethereum'u geçti!

Son dönemde merkeziyetsiz finansa (DeFi) olan ilgi artarken, Uniswap Gas ücretleri de artmaya devam ediyor.

Ethereum Blockchain ağı, NFT, metaverse ve DeFi olmak üzere birçok projenin temelini oluşturmaya devam ediyor. Söz konusu akıllı sözleşmeler olduğunda akıllara ilk gelen Blockchain ağlarından birisi olan Ethereum, ne yazık ki Gas ücretleri söz konusu olduğunda da benzer bir performans sergiliyor.

Özellikle son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, merkezi kripto borsalarını (CEX) etkilediği kadar merkeziyetsiz borsaların da (DEX) etkiledi. En aktif kullanılan merkeziyetsiz borsalardan birisi olan Uniswap da bunlardan birisi. DEX'in son dönemdeki işlem ücreti aktivitesi oldukça artmış durumda. Uniswap'ta 15 Haziran ile 21 Haziran arasında günlük işlemlerden kazanılan ortalama günlük ücret 4,87 milyon doları aştı. Bu seviye Ethereum ağının kendi ağ Gas ücretlerinden yüzde 1 daha fazla.

Her ne kadar Ethereum Gas ücreti Uniswap'ı yeniden geçse de merkeziyetsiz borsanın bu noktalara çıkabilmesi oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bunun en olası sebeplerinden birisi de dalgalı kripto para piyasalarında merkezi borsaların riskleri olarak görülüyor.

Kaynak: Chip Online