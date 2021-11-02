Unisalver Makro ve Mikro Besin Elementlerini Karşılar

Son yıllarda iyi tarım uygulamalarında kullanılan organomineral gübreler bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementlerini karşılamaktadır. Hem toprak hem de yapraktan uygulanabilen Unisalver organomineral gübre çeşitleri, taban gübresi ve üst gübre işlevi görmektedir.

Gözle Görülür İyileşme

Bitkiye besin elementlerini sağlamasının yanı sıra sıvı gübre çeşitleri aynı zamanda toprağın fiziksel özelliklerine de olumlu katkı sunar ve uzun dönemli kullanımda toprağın kalitesini artırır. Bünyesinde bulunan bitki besin elementleri, bitkinin alabileceği formda şelatlanmış bir şekilde bulunduğu için yıkanmaya bağlı oluşan kayıplar azaltılır. Bu sayede besin elementlerinin daha etkin bir şekilde alınması sağlanır.

Üretim periyodu süresince görülen besin elementi eksikliğinden kaynaklanan verim kaybı, üst gübre uygulamalarıyla anlık müdahale ile giderilir. Hem bitki gelişiminde hem de ürün kalitesinde gözle görülür iyileşmeler meydana gelir.

Çevre Dostu Gübre

Çevre dostu olan gübreler AR-GE çalışmalarının sonucunda sürekli olarak geliştirilmeye devam ediliyor. Organik gübre;

Bitkisel hormonların sentezini artırır, bitki üretim periyodunu kendi hormonlarını daha az kullanarak tamamlar. Dolayısıyla bitkilere, insan karaciğerinde ciddi hasara neden olan yapay ve sentetik hormon verilmesine gerek kalmaz.

Fotosentez miktarını artırarak protein ve şeker üretimini teşvik eder.

Bitkilerin zarar görmeleri sonucu oluşan gelişim geriliğini, hücre bölünmesi ve hücre büyümesini artırarak anında giderir.

Çiçeklerin dolaşım sistemini açar ve çiçekler maksimum besin alımı gerçekleştirir.

Sürgün, çiçek ve meyve gözü oluşumunu artırır. Böylelikle verim de artar.

Tam döllenme, homojen, iri ve kaliteli meyve oluşumu sağlar.

Meyve tutumunu artırır, çiçek ve meyve dökülmesini durdurur.

Meyve sapı kalınlaşır, meyvede çatlamayı önler, kalite ve raf ömrünü uzatır.

Bitkiye vitamin ve doping sağlar.

Stres altındaki bitkilerin ürünlerini sağlamlaştırır.

Stres koşullarından önce kullanıldığında bitkinin strese girmesini önler.

Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanma gücü artar.

Bitkinin yaşlanmasını engeller.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.