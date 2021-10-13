Uluslararası kuruluşlardan peş peşe Türkiye kararı: Revize etmek zorunda kaldılar

Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 büyüme beklentisini OECD 2,7 puanlık artışla yüzde 8,4'e ve Dünya Bankası 3,5 puanlık artışla yüzde 8,5'e çıkarırken, son olarak bugün de IMF, yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye'nin, aşılamadaki ilerlemenin yanı sıra ekonomisindeki hızlı toparlanma ve sanayi üretiminde güçlü bir seyir izlemesi büyümesini olumlu etkilerken, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.

Salgının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çeken Türkiye ekonomisi, özellikle sanayi üretimindeki çift haneli artışlarla toparlanma ivmesini bu yıl da güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı.

Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini bugün açıkladı. Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda ise yüzde 5,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki artış ise yıllık bazda yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.



Analistler, sanayi üretimindeki artış eğiliminin devam ettiğini, söz konusu eğilimin büyüme üzerinde olumlu etkisi olacağını, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

Önde gelen uluslararası kuruluşlar da devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerlemenin etkisiyle peş peşe Türk ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçirmeye başladı.

OECD, Türkiye için büyüme tahminini 2,4 puan yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, (OECD), Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2,7 puanlık artışla yüzde 8,4 seviyesine yükseltti.

Salgına karşı aşılamadaki ilerleme, kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1 olarak yer aldı.

Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ilk, G20 ülkeleri içinde de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

Dünya Bankası da Türkiye'ye yönelik 2021 yılı büyüme tahminini revize etti. Banka, beklentisini 3,5 puanlık artışla yüzde 5'ten yüzde 8,5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da salgının olumsuz etkilerine karşın Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme kaydetmesinin ardından art arda 2021 büyüme tahminlerinde revizyonlara gitti.

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısında, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı. Yüksek frekanslı verilerin, ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen Fitch raporunda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkati çekilen raporda, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hanede kalmasının beklendiği kaydedildi.

Standard & Poor's da (S&P) Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. S&P'nin 28 Eylül'de yayımladığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 yılı 4. Çeyrek Raporu'nda, Türkiye'de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu belirtilerek, 2021 yılı için büyüme tahmininin yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildiği bildirildi. Yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesinde öngörüldü.

Moody's ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini kaydetti.

Yatırım bankalarından da yukarı yönlü revizyonlar geldi

Türkiye ekonomisinin 2021 büyümesine ilişkin en yüksek tahmin yüzde 9,7 ile Unicredit'ten geldi. Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,7'ye çıkaran Unicredit, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti.

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu.

Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.

IMF, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son olarak, Uluslararası Para Fonu da (IMF) bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2021 sayısında, Türkiye ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tutan IMF, ülkede işsizlik oranının da 2022'de yüzde 11'e ineceği tahmininde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.