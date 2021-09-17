Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Türkiye'ye kış uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.