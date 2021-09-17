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TIMETURK / EKONOMİ / Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Türkiye'ye kış uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Türkiye'ye kış uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.

45 Dakika Önce
2021-09-17 18:59:34
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Türkiye'ye kış uyarısı

Dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, uluslararası enerji camiasının önde gelen ismi Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.

Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.

Birol, "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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