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TIMETURK / EKONOMİ / ULUSKON İş heyeti Umman Sultanlığına gidiyor

ULUSKON İş heyeti Umman Sultanlığına gidiyor

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasim Mohamed Salim AL SALHI’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

1 Saat Önce
2021-08-12 12:13:49
ULUSKON İş heyeti Umman Sultanlığına gidiyor

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Büyükelçi ULUSKON'u makamlarında ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi, “Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonunu çok duyduk ve bu gün burada bulunmanız bizim için büyük bir şans” ifadelerini kullandı. Umman Sultanlığı hakkında bilgi veren Büyükelçi El Salhi, “Biz her alanda ULUSKON aracılığıyla Türk iş inşalarını ülkemizde görmeyi isteriz ve ULUSKON heyetini en kısa zamanda ülkemizde ağırlamak isteriz” dedi.

Başkan Atasoy büyükelçi ile tanışmanın mutluluk verdiğini dile getirerek, “Davetiniz için teşekkür ederiz. Biz de ULUSKON heyeti olarak en kısa sürede bu bakir ülkeyi ziyaret etmek ve her alanda ticareti artırmak isteriz” açıklamasında bulundu.

Toplantı karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından son buldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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