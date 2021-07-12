DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Top nerede kalacak!
Analiz: İşsizlik oranı işgücündeki daralmayla düştü
İsrail Dışişleri Bakanı: İki devletli çözümü desteklediğim sır değil
BM: Mart 2020'den beri açlık çeken kişi sayısı 118 milyon arttı
Tacikistan terörizm ve zorluklarla mücadele için ŞİÖ ile faaliyetlerini sürdürecek
Terkedilmiş 'akıl hastanesi'nden ürkütücü kareler...
Galatasaray kafilesi Yunanistan’a kabul edilmedi: Türkiye’ye geri dönüyorlar
'Salgın döneminde açlık yaşayan kişi sayısı arttı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün
Kurban bayramı tatili belli oldu! 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün?
Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı
Borsa günü düşüşle tamamladı
SOCAR Türkiye, imza işlemlerini LetSign ile dijital ortama taşıdı
Ülker, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı
BiP, sesli ve grup görüntülü görüşmelerde desteklenen kişi sayısını 15'e çıkardı

TIMETURK / EKONOMİ / Ülker, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Ülker, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi Aslı Özen Turhan, 'Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-12 19:07:56
Ülker, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, 'Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Ülker, 49 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle tüketicisiyle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CMO'su Turhan Ülker'in hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında 2020 yılını ciro bazında yüzde 35,6, ton bazında yüzde 30,2 ile lider kapattığını belirterek, Ipsos verilerine göre Ramazan Bayramı'nda da birinciliklerini devam ettirdiklerini aktardı.

2020 yılının Ramazan Bayramı'na göre pazarın da büyüdüğünü vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

'Çikolatada pazarının büyümesine yüzde 14'le en fazla katkı Ülker'den gelirken, şekerlemedeki katkımız ise yüzde 9 oldu. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya ve liderliğe devam edeceğiz. Gücümüzü markalarımızdan, Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemden alıyoruz. Yıllardır aynı özen ve heyecanla ürettiğimiz ikramlık ve hediyelik çeşitlerimizi müşterilerimizden gelen beklenti ve talep doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz.

Klasikleşen Ülker Ece, Çikolatin gibi çok beğenilen çikolata lezzetlerinin yanı sıra, Lokumcuk, Ülker Toffe ve Ülker Bonbon gibi şekerleme çeşitlerimizle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Deniz kabuğu formunda beyaz ve sütlü çikolatadan oluşan Ülker Select Çikolata, Caramio, Laviva, Albeni, Coco Star ve Metro mini ikramlıklarımız satış noktalarında yerini aldı. Şekerlemede geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk kez bizim ürettiğimiz Lokumcuk, limonlu, mandalinalı, böğürtlenli, elmalı, narlı, karpuzlu çeşitleri, Ülker Toffe Damla Sakızlı, karamelli, çilekli, limonlu ve vişneli çeşitleriyle bayram günlerine lezzet katmaya devam edecek.'

Turhan, geleneksel satış noktalarının yanı sıra online alışveriş siteleri üzerinden tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını aktardı.

Çikollata ve şekerleme alırken saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da bilgi veren Turhan, şu önerilerde bulundu:

'Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolatanın ambalajı, ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur.

Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede, serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabına konmaması gerekir. '

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH