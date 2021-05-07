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Ülker'in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar TL oldu

Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, 'Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 12:43:07
Ülker'in 2021 ilk çeyrek cirosu 2,7 milyar TL oldu

Ülker Bisküvi, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2,7 milyar TL'ye yükseltti.

Ülker Bisküvi açıklamasına göre, ilk 3 ayda büyümesini devam ettiren şirketin ihracat ve yurt dışı operasyonları ise yüzde 19 büyüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini belirterek, 'Gelişmeleri yakından takip ederek, iş süreçlerimizde şartlara uygun değişiklikler yaparak sürece hızla uyum sağladık. Üretmeye ve ürünlerimizi dağıtmaya aralıksız devam ederek ekonominin çarklarının işlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Buyurgan, şirketin 2021'in ilk çeyreğini 2,7 milyar TL ciroyla kapattığını aktararak, 'Konsolide FAVÖK marjı yüzde 17 oldu. Güçlü karlılık performansımızda ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızdaki yüksek performans etkili oldu. Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 10, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 19 olarak gerçekleşti. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 40, toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 50 oldu.' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ve faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümelerinin devam ettiğini aktaran Buyurgan, şunları kaydetti:

'Türkiye'de ve yurt dışı pazarlarımızda güçlü pazar paylarımızı daha da artırdık. Orta Doğu'da bisküvideki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor, önümüzdeki dönemde de trendin aynı şekilde süreceğini öngörüyoruz.

2021 yılında da büyümemizi sürdürerek çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza odaklı, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirlik projelerimize daha da hız vererek yeni yatırımlar ve güçlü inovasyonlarla ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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