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TIMETURK / EKONOMİ / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sürekli işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sürekli işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacak.

1 Saat Önce
2021-10-11 08:30:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sürekli işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra birimlerinde görevlendirilmek amacıyla İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli, Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer olmak üzere toplam 7 usta gemici alınacak.

Sürekli işçi için başvurular, 11-15 Ekim döneminde "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek.

İstenilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak. Sözlü/uygulamalı sınav, İstanbul'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri "www.uab.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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