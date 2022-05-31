Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, turizmcilerle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'İstanbul-İzmir otoyolu yapıldıktan sonra yol güzergahında seyahat süresinin azalması, seyahat konforunun artması nedeniyle sırf turizm sektöründe 100 bine yakın oda sayısında artış sağlandı.' dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği'nin mayıs ayı geleneksel öğle yemeğine katıldı.

Konuşmasında TÜROB'un ve turizm sektörünün önemine işaret eden Karaismailoğlu, Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşımacılığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlıkta 5 ana alan olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, gelinen noktada bu ana alanlarda önemli bir altyapı açığının tamamlandığını ancak bunların yeterli olmadığını, üzerine konularak çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Karaismailoğlu, yapılan 28 bin 650 kilometrelik bölünmüş yollarla yılda 17 milyar dolara yakın tasarruf sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsinden önemlisi, trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma sağladık. Bunun karşılığı şu demek; yapılan kara yolu yatırımları ile yılda 12 bine varan can kurtarıyoruz. Çok önemli hava yolu yatırımları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Deniz yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Haberleşme sektörümüzde çok önemli çalışmalarımız var. Demir yolunda çalışmalarımız hızla sürüyor. 2053'e kadar hızlı trenle ulaşabildiğimiz il sayısını 52'ye çıkaracağız. Hava yolu sektörü özellikle turizm açısından çok önemli. O yüzden mevcut havalimanlarının kapasitelerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

İstanbul, turizm başta olmak üzere bütün sektörlerin bağlantı noktası. O yüzden İstanbul'da önümüzdeki 100 yıla cevap verebilecek bir kapasiteye sahip İstanbul Havalimanı'nı hizmete aldık. Özellikle turizm sektörü ve hava yolu, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden oldu. Önemli aşamaları ortadan kaldırdık, Kovid 19'un etkileri hala tam bitmese de yılın sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Şu an özellikle hava yolu sektöründe 2019 yılı yolculuklarına bu yıl sonu itibarıyla ulaşmayı hedefledik."

"Bir bölgeye bir birimlik ulaşım yatırımı yaptığınızda, orada üretime 10 katı katkı sağlıyorsunuz"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya örnek olacak önemli bir proje olduğunu, turizm başta olmak üzere tüm sektörlere etkisi ve katkısı bulunduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "Şu an 120 milyon yolcuya kadar hizmet verecek bir havalimanı. 120 milyon yolcuya gelmeden bizim yeni yatırımlar yapıp kapasiteyi 200 milyona kadar çıkarma imkanımız var. Bir taraftan sağlıklı şekilde işletmeyi devam ettirirken, bir yandan da yatırımları takip ediyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma yatırımlarının turizm sektörüne etkisine değinen Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ulaştırma sektörü bütün sektörlerin dinamosu. Bir bölgeye bir birimlik ulaşım yatırımı yaptığınızda, orada üretime 10 katı katkı sağlıyorsunuz. Son 20 yılda sırf Bakanlık olarak yaptığımız 172 milyar dolarlık yatırım karşılığında üretime 1 trilyon dolarlık katkı sağladık. Ulaştırma yatırımları akarsu gibi, gittikleri bölgelere canlılık katıyor.

İstanbul-İzmir otoyolu yapıldıktan sonra, Osmangazi Köprüsü de dahil, sırf bu yol güzergahında seyahat süresinin azalması, seyahat konforunun artması nedeniyle sırf turizm sektöründe 100 bine yakın oda sayısında artış sağlandı. Bölgenin ulaşılabilir olması sonucunda bütün sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de muazzam gelişmeler sağlıyoruz. Yaptığımız iş hakikaten çok kıymetli. Bütün sektörlerde olduğu gibi turizm sektörü, sektörün ihtiyaçları ve talepleri başımızın üstünde. Üzerimize düşen vazifeleri yapmaya devam edeceğiz." .