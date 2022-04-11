Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik, ayrıcalık sağlamaz. 2 teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor.' dedi.

Türkiye Motosiklet Platformu'nca düzenlenen "Katil Bariyer İstemiyoruz" etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, motorcu dostlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Bu tür kazaların bir daha olmamasını temenni eden Karaismailoğlu, "Bu kazaların olmaması için de çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Trafiğin bilinç ve dikkat istediğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu bilinci ve dikkati sağlamak için her türlü eğitime, platforma ve etkinliklere destek vereceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu , motorcu ve motorcu dostu kardeşlerin görüşlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik, ayrıcalık sağlamaz. 2 teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Özellikle büyük araçların, kör noktalarına yönelik olan aynalarını artırmaları gerekiyor. Trafikte bütün sürücülere ve bütün taşıtlara saygılı olmaları gerekiyor.

Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda, motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmamız bitmeyecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımını gerçekleştirdik. Bu yıl da 40 bin metreye kadar planlamıştık ama anlaşılıyor ki çok çok daha artırmamız gerekiyor."

Karaismailoğlu, motorcu dernekleri, platformları ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, motorcu dostu bariyerlerin öncelikle uygulanacağı yerler konusunda motorcuların görüş ve isteklerini dikkate alacaklarını söyledi.

"Bugün hayalimiz gerçekleşti"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da etkinlik alanına motosikletiyle geldiğini, yolda gözünün hep bariyerlere takıldığını ifade etti.

Bariyerlerin güvenlik gerekçesiyle yapılsa da trafikte çok ama çok motosikletçinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Sofuoğlu, "Motorcular olarak en büyük derdimiz bu bariyerler. Mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sorunu giderebiliriz." dedi.

Otomobil sürücülerinin motorculara daha saygılı olmasını rica ettiğini aktaran Sofuoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun "motorcu dostu" bariyer konusunda çok ilgili olmasının tüm motorcuları çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, aralarında bulunarak destek vermesiyle yıllardır bekledikleri hayallerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu'nun "motorcu dostu bariyer uygulamasının artırılacağının" müjdesini vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Özsoy, bundan sonra evlatların güvenli yollarda sürüş yapacağını söyledi.

Karaismailoğlu, daha sonra, Kadıköy İskele Meydanı'ndan platform üyeleriyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenen Motorcu Dostu Güvenli Bariyer etkinliğine katıldı. Karaismailoğlu, Kadıköy'den etkinlik alanına AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sürücüsü olduğu motora binerek geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde yapımına devan eden motorcu dostu güvenlik bariyerlerini incelen Karaismailoğlu'na, Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Sultangazi'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli basın mensubu Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve medya mensuplarına başsağlığı diledi.

Bakanlık olarak yolların alt ve üstyapılarını itinayla yapıp trafik seyrinde, can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergilediklerini ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda kara yolları üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduklarını, mevki sayısını ve uzunluklarını da artırdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, kara yolları üzerindeki motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin kaza anındaki çarpışma şiddetinin azalmasına yönelik olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Oto korkulukları motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. 2021 sonu verilerine göre, trafiğe kayıtlı tam 25 milyon taşıtın yüzde 15'i gibi önemli bir oranı motosikletlerimiz tarafından oluşturulmaktadır. Bu da kara yollarında kayıtlı 3 milyon 800 bin motosiklet demek. Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor, tek bir kardeşimizi de kaybetmek istemiyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Kazaları azaltmak, yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz."

"Trafik ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolere etmiyor"

Adil Karaismailoğlu, kara yolları kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre, en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın oto korkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok da artıracağız." dedi.

Kara yollarında her tür ve model araçların ortak kullanım hakkı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, özellikle büyük araçların yanlarındaki kör noktaları da gören ayna sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Salgın döneminde özveriyle çalışan kuryeleri yürekten kutlayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tırıyla, otomobiliyle, otobüs ve motosikletiyle, sizler kara yollarımızın vazgeçilmez aktörlerisiniz. Bizler yeni yapılan otoyollarımızda, akıllı ulaşım sistemlerinin en gelişmiş kontrol ve denetim sistemlerini 7/24 esasına göre uyguluyoruz. Kazaların azaltılması, can kayıplarının yaralarının azaltılması, hatta hiç olmaması, hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapılması; bizim, sizin ve tüm ülkemizin hakkıdır. Hakkımız, bir başkasının hakkını gasp etmek asla değildir. Trafik ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolere etmiyor. Bedeli ağır ve katlanılmaz oluyor. Bu bilincin ülkemizde yaygınlaşması için tüm birim ve bakanlıklarımızla canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımak için tüm birimlerimiz arasındaki eş güdüm ve ortak çalışma imkanlarını arttırmaya devam edeceğiz." .