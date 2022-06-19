Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin.' dedi.

Geçen yaz döneminde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta heyelan ve sel felaketleri yaşandığını anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devlet olarak tüm imkan ve kabiliyetleriyle felaket sürerken bölgeye intikal ettiklerini vurguladı.

Milletle omuz omuza verdikleri sürece üstesinden gelemeyecekleri bir felaket bulunmadığına işaret eden Karaismailoğlu, "Yaptığımız çalışmalarla selin izlerini mümkün olan en kısa sürede sildik. 52 gün gibi rekor sürede Çatalzeytin Köprüsü'nü, Ayancık Terminal Köprüsü'nü de 80 günde tamamladık. Boyabat-Ayancık arası dahil bölgemizde selden etkilenen tüm yollarımızı, köprülerimizi en hızlı şekilde kullanıma açtık. Artık, 'Nerede bu devlet' serzenişleri tarih olmuştur." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla selden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Yeni yaptığımız yollarımızla çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahat yapıyoruz. Bunun yanında yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği artarken, ölümlü trafik kazalarında ciddi azalmalar kaydettik. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa oraya yatırımı ulaştırırız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, medeniyetlerinin en önemli manevi unsurlarından birinin camiler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnşa edilen her cami, bu topraklara vurduğumuz yeni bir mühürdür. Ne mutlu bize ki bugün Boyabat'ta bir mühür daha vuruyoruz. Gerek mimarisi gerek estetik bütünlüğü hem Boyabat'a hem de ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak. Bu eşsiz ibadethanenin ve mezarlıklar müdürlüğünün inşası için katkılarda bulunan Boyabat Belediye Başkanlığımıza ve hayırsever iş insanımız Ergün Gürbüz'e çok teşekkür ediyorum. Burada kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında her daim kabul olmasını niyaz ediyorum."

Konuşmaların ardından dua edilerek cami ibadete açıldı.

Törene Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile vatandaşlar katıldı.

Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Durağan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe meydanındaki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Karaismailoğlu, esnaf ziyaretinde de bulunarak hayırlı işler diledi.