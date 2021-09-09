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TIMETURK / EKONOMİ / Ukrayna’dan önemli Bitcoin kararı

Ukrayna’dan önemli Bitcoin kararı

El Salvador'un resmi para birimi olarak kullanmaya başlamasının ardından dün de Ukrayna Meclisi, Bitcoin'i yasal zemine oturtan kanunu kabul etti.

42 Dakika Önce
2021-09-09 11:39:43
Ukrayna’dan önemli Bitcoin kararı

Ukrayna Meclisi Bitcoin ve diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 evet ve 6 hayır oyuyla kabul etti. Daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu.

Ancak Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun ile kripto paralar yasal zemine kavuşuyor. Böylece yatırımcı ve kripto para borsaları dolandırıcılara karşı yasal olarak korunma imkanına sahip olacak.

Ancak Ukrayna finansal varlık olarak Bitcoin'i tanısa da El Salvador'daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi. Yani Ukraynalılar günlük hayatta ödemelerini hala yerel parayla yapmak zorunda.
Kalıcı olduğu kabul edildi

Halihazırda Ukraynalılar yukarıda belirtildiği gibi kripto para alım satımı yapabiliyordu. Dolayısıyla meclisten yasa geçti diye bir anda bu ülkeden kripto paralara bir talep patlaması yaşanmayacak.

Kripto para piyasası için Ukrayna'da çıkan yasanın asıl önemi bir devletin Bitcoin'in artık kalıcı olduğunu kabul ederek yasal zemine oturtmuş olması.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2022 yılında ülkenin kripto para piyasasını yabancı yatırımcı ve şirketlere açmak istediklerini söyledi. Tabii bunun olabilmesi için önce kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasaların da çıkarılması gerekiyor.

Yatay seyir sürüyor

Ukrayna Meclisi'nin aldığı karar Bitcoin fiyatında önemli bir harekete yol açmamıştı. Bitcoin 2 gün önce 51.000 dolardan 1 saat içinde 42.300 dolara gerilemiş, ardından 47.000 dolara geri çıkmıştı.
Bitcoin dünden bu yana 46.000-47.000 dolar aralığına oturmuş durumda.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.6 düşüşle 46.140 dolara geriledi. Ethereum ise günlük yüzde 1.37 yükselişle 3.487 dolara çıktı. Solana ise yüzde 22 yükselişle 205 dolara ulaştı ve şu ana kadar günün en dikkat çeken hareketine imza attı.

Kaynak: Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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