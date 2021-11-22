Ucuz uçak bileti satın alırken dikkat

Turizmde erken rezervasyon döneminin başlamasıyla birlikte seyahat acentalarının yayınlamaya başladığı duyular da arttı.

TİMETURK

Yaz sezonu öncesi tatil için Türkiye'yi tercih edecek olan yabancılar kadar ülkemizden yurt dışını tercih edecek olan vatandaşlar için cazip gelen ucuz ulaşım fırsatları online kanallarla dolandırıcılık yapanların iştahını kabartıyor. Yaptığımız araştırmada yurtdışında internet üzerinden uçak bileti satan çok sayıda e-acentenin olduğunu gördük. Seyahat şirketlerinin yöneticileri bu acentaların bir kısmının dolandırıcılık amaçlı kurulduğuna dikkat çekiyor. Tatil planı yapanlara çok ucuza uçak bileti fiyatları öneren şirketler, kartla yapılan ödemenin ardından müşteriyi arayarak, “Bu bedelin üzerine devlet vergileri geldi” deyip neredeyse iki katı para talep ediyor. Bu duruma itiraz edip bileti iade etmek isteyen vatandaşları da çileden çıkarıyorlar.

Konuyla ilgili sürekli şikayetler aldıklarını dile getiren tüketici haklarını savunan örgütlerin temsilcileri, böyle şirketlerin sadece internet üzerinden çalıştıklarına dikkat çekerek, “Bunların ofisleri bulunmuyor. Hemene hemen hepsinin dolandırma yönetimi aynı olup evlerinden çalışan personelleri tercih ediyorlar. Pandemi döneminde sayıları giderek aran bu acentelerin çoğunun merkezi ise yurtdışında konumlanmış durumda. Tatil planı yapanlara tahmin edilemeyen cazip fiyatlar sunuyorlar ve özellikle de gidiş dönüş bileti alacak olan havayolu şirketlerinin yolcularını kolayca tuzağa düşüyorlar. Sadece internet adresleri bulunan sözde seyahat acenteleri özellikle, ara uçuş noktaları için bilet aldığınızda size daha kolay tuzağa düşürüyorlar. Yani Türkiye çıkışlı bilet alanlar genellikle yetki belgesi olan acentelerden yararlanıyorlar. Ya da büyük havayolu şirketlerinin internet sitelerinden bilet alanlar, indikleri noktalardan başka noktalara gitmek için vurguncu sitelerinde karşılarına çıkan fiyatların cazibesine kapılıyorlar. Ara uçuşlar içinde onlardan bilet alıyorlar. Bu tuzakla kimse düşmesin” uyarısında bulunuyor.

Sorunun diğer ülkelerde de var olduğunu söyleyen avukatlar, bu gibi durumlarda havayolu şirketlerinin her hangi bir sorumluluğunun olmadığını belirterek, bilet ve diğer seyahat işlemlerinin tümünün yetkili acentalar aracılığı ile yapılmasını tavsiye ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.