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Uçuşlar için geri sayım! Ermenistan halkı ne diyor?

Pegasus Hava Yolları pazartesi, perşembe ve cumartesi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a, salı, cuma ve pazar Erivan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek.

44 Dakika Önce
2022-02-01 19:34:14
Uçuşlar için geri sayım! Ermenistan halkı ne diyor?

Ermenistan'da halk 2 Şubat'ta başlayacak İstanbul-Erivan uçak seferlerini olumlu bularak bunun halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Başkent Erivan sakinleri AA muhabirine, Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'ye kadar Atlasjet tarafından yapılan, ancak şirketin iflasıyla duran uçuşların, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak yeniden başlama kararını değerlendirdi.

Gagik Dorunts, iki ülke arasındaki uçuşların başlamasının hem ekonomik hem siyasal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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Ayrıca bölgede barış olması gerektiğine de vurgu yapan 73 yaşındaki Dorunts, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki uçuşların olması iyidir. Ticarete baktığımızda Türkiye'den çok kaliteli malların getirilmesi mümkün oluyor. Türkiye'deki dükkanlarda da Ermeni ürünlerini de görmeyi istiyoruz."

Gevork Saroyan, uçuşların başlanmasından bugüne kadar haberdar olmadığını, şimdi bunu öğrendiğini ve olumlu bulduğunu kaydederek, "Bence uçuşların başlanması ve böylece ilişkilerin geliştirilmesi olumlu olur." dedi.

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Arpi Maisuryan, uçuşların turizmin ve ticaretin geliştirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Eğer iki ülke arasında uçuşlar konusunda bir anlaşma varsa ben bunu normal karşılıyorum. İstanbul'da yaşayan çok Ermeni var. Onlar için de bu iyidir ve ben buna olumsuz bakmıyorum. Turizm belirli oranda gelişir. Ticaret konusuna gelince burada zaten Türk ürünleri var ve insanlar bu kaliteden memnun."

Hamlet Hakopyan da uçuşların başlamasının gerekli olduğunu belirterek, bunun insanlar arasındaki bağların güçlendirilmesine ve bölgede barışın sürdürülmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Hakopyan, "Haklar arasındaki ikililerin çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Gerek Gürcüler, gerek Ruslar, gerek Türk halkıyla normal ilişkilerin sürdürülmesi gerekir. Savaş durumu hiç iyi sonuçlar getiremez. Hükümet yöneticilerinin halk arasındaki dostluğun güçlendirilmesine yönelik çaba sarf etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Uçuşlar için geri sayım

Pegasus Hava Yolları pazartesi, perşembe ve cumartesi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a, salı, cuma ve pazar Erivan'dan İstanbul'a seferler düzenleyecek.

FlyOne ise pazartesi, çarşamba ve cuma Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek.

Uçuş süresinin 2 saat olduğu iki ülke arasında 2019'da 61 bin 431 yolcu taşınmıştı. .

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