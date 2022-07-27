Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Yeni zamla ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Resmi Gazete'de ek ders ücretlerine ilişkin alınan kararlar yayımlandı. Bu kararın biri de, her 5 ders için ilave 1 ders saati ödemesi oldu. Peki ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarında ne gibi bir fark oldu? Yeni zamla ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de ek ders ücretlerine ilişkin alınan kararlar yayımlandı. Bu kararın biri de, her 5 ders için ilave 1 ders saati ödemesi oldu. Peki ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarında ne gibi bir fark oldu? Yeni zamla ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır." açıklamasında bulunmuştu.

Yeni zamla ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Öğretmenler ders başı net 21,46 TL ücret alıyordu. Haftada 30 saat derse giren öğretmenler ise ayda 2.575,2 TL ücret kazancına sahip oluyordu.

Dolayısıyla yeni düzenlemeye göre haftada 30 saat derse giren öğretmenlere ek olarak 5 ders ücreti daha verilecek. .