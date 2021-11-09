Uçak biletine zam gelmeden erken alın

2021 yılının ilk 9 ayında 6.2 milyar liralık kâr eden Türk Hava Yolları’nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı’dan seyahat planlaması yapan vatandaşlara erken bilet alın uyarısı geldi.

Aycı, bilet fiyatları konusunda yaptığı açıklamada, "Tavan fiyat şu an 499 TL. Bu rakam şu an reel değil. Enflasyon farkını geride bırakalım sadece petroldeki artışı yansıtsak yüzde 15 fiyat farkı olacak ama biz yurtdışından kazandığımızla yurtiçini finanse ediyoruz. Vatandaşı rahatsız edecek bir fiyat artışı ortaya koymayız ama vatandaş da erken bilet almayı ihmal etmesin" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.