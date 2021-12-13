DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı
Düğünlerde takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı
Bill Gates'ten metaverse açıklaması! '2 veya 3 yıl içinde' dedi
Varlık Barışı başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor
Afrikalı tarihçi: Türkiye, Batılı güçler gibi bizi sömürmüyor
UBS Türk lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı
Fransiyum nedir? Fransiyum nerede bulunur?
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber
Fitch'den 13 Türk bankası için kritik karar
İngiltere'den Yunanistan'ı kızdıracak ''Türkiye'' açıklaması
Dövüş sporlarının bilinen ismi Emre Karaca'dan açıklamalar
Garantili Fon Transferi (GFT) nedir? GFT nasıl yapılır?
Eşi pideciye kaçan adam intihar etti
Yunus Emre ne zaman doğdu, ne zaman öldü? Yunus Emre'nin mezarı nerede?
Valerie Pecresse: Türkiye tarafından rehin alınmak istemiyoruz

TIMETURK / EKONOMİ / UBS Türk lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

UBS Türk lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

UBS, artık Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirtti.

1 Saat Önce
2021-12-13 11:46:41
UBS Türk lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

İsviçre bankası UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.

UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL'deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

“Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL ''nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2'ye 2022 yıl sonunda ise 10,8'e ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti.

UBS, 5 Ekim'de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisiyle ilgili bir rapor yayımlamış ve TCMB'nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50'ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.

TCMB'NİN PARASAL GEVŞEME DÖNGÜSÜ EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

TCMB parasal gevşeme döngüsüne Eylül ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle başlamış ve politika faizini yüzde 19'dan 18'e düşürmüştü. TCMB sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15'e kadar indirmişti.

Dolar/TL bu süre zarfında Kasım ayına kadar kademeli bir yükseliş kaydettikten sonra Kasım'da gerçekleşen 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından ayı yüzde 40'a varan kayıpla kapatmıştı. Dolar kuru Eylül ayı başında 8,30 civarında bir seviyede bulunurken Kasım ayını 13 seviyesinin üzerinde kapatmıştı.

YABANCILARIN TL SWAP'LARI YÜZDE 90'A YAKIN GERİLEDİ

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi 3 Aralık haftasında da devam etmişti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2,9 milyar dolara geriledi.

Son 13 haftada yaşanan çıkış 10,6 milyar dolara ulaştı. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş