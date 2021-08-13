TYT puanı 2 yıl geçerli mi? TYT puanı bir yıl sonra kullanılır mı? 2021 YKS sınavında milyonlarca aday ter döktü. Adaylar aldıkları puan ve sıralama ile en iyi tercihi yapmak için kolları sıvadı. Sınava giren adaylar TYT puanlarının kaç sene geçerli olacağını da merak ediyor. TYT puanının 2 yıl geçerli olması yönünde geçtiğimiz senelerde düzenleme yapıldı. Ancak TYT puanlarının bir sonraki sene kullanılması için de bazı şartlar var.

TYT puanı 2 yıl geçerli mi? TYT puanı bir yıl sonra kullanılır mı? 2021 YKS sınavında milyonlarca aday ter döktü. Adaylar aldıkları puan ve sıralama ile en iyi tercihi yapmak için kolları sıvadı. Sınava giren adaylar TYT puanlarının kaç sene geçerli olacağını da merak ediyor. TYT puanının 2 yıl geçerli olması yönünde geçtiğimiz senelerde düzenleme yapıldı. Ancak TYT puanlarının bir sonraki sene kullanılması için de bazı şartlar var.

2021 YSK sınavına 4 milyondan fazla kişi katıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla en iyi tercihi yapmak için düşünmeye başladı. TYT sınavına giren adaylar TYT puanın 2 yıl geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki TYT puanı 2 yıl geçerli mi? TYT puanı bir yıl sonra kullanılır mı?

TYT puanı 2 yıl geçerli mi?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Tüm TYT sonuçları 2 yıl geçerli değildir. TYT puanının 2 yıl geçerli olması için en az 200 puan olması gerekiyor. Yani 200 puan ve üstü puanlar 2 yıl geçerli olacak.

TYT puanı bir yıl sonra kullanılır mı?

2020-TYT puanı 200 ve üzeri adaylar istedikleri takdirde bu puanlarını 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak, bu adayların 2021YKS'ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2021-TYT'ye girmeden AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2021-TYT ve AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.

Geçen senenin TYT puanı kullanılabilir mi?

2020-TYT puanı 200'ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2021 TYT'ye de girebilirler. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı kılavuzda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2020-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2021-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2021-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

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