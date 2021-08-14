Twitter kurucusu Dorsey’den ilginç öneri!

Twitter kurucusu Jack Dorsey, sosyal medya platformundaki her hesabın bir Bitcoin Lightning Cüzdanına bağlanması gerektiğini söyledi.

Twitter kurucusu Jack Dorsey, sosyal medya platformundaki her hesabın bir Bitcoin Lightning Cüzdanına bağlanması gerektiğini söyledi. Ancak bunun yakın zamanda gerçekleşeceği konusunda pek bir umut yok.

Twitter'a NFT özelliği gelebilir mi?

Dorsey, Twitter'ın NFT cüzdan işlevselliğini içermesi gerektiği önerisini yanıtladı.

Kripto para alanını takip eden herkes, son zamanlarda NFT satışları için Ethereum ekosistemini kullanmasına rağmen, Dorsey'in yalnızca Bitcoin'e adanmış bir insan olduğunun farkında.

Dorsey'in yanıtı, Party Round'un Ürün Tasarım Başkanı ve Cash App'in eski Tasarımcısı Brandon Jacoby'nin her Twitter hesabı için NFT cüzdan işlevini dahil etme çağrısına yanıt olarak geldi.

Her hesaba bir cüzdan

Jacoby, Twitter'ın NFT'leri depolamak için bir cüzdan adresine sahip olması gerektiğini söyledi. Jacoby'e göre NFT özelliğinin eklenmesi, kullanıcının bir nevi avatarı olarak hizmet edebilir. Ancak Jacoby'ye göre asıl satış noktası NFT alanını tanıtmak olacak.

Buna karşılık bu yorum, böyle bir işlevin Ethereum ağına Twitter'dan daha fazla fayda sağlayacağını söyleyerek yanıt veren @seyitaylor tarafından da ele alındı. Yani, Twitter'ın bunu uygulaması için hiçbir teşvik yok. Dahası, bu tür bir işlevselliğin Bitcoin'in benimsenmesinde engel yaratabileceği belirtiliyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.