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TIMETURK / EKONOMİ / Twitter'ın CEO'sundan Bitcoin atağı

Twitter'ın CEO'sundan Bitcoin atağı

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin'e ilişkin olarak Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den açıklama geldi. Yeni bir platform kuracaklarını açıklayan Dorsey, ana odaklarının Bitcoin olacağını belirtti.

2 Saat Önce
2021-07-16 15:26:11
Twitter'ın CEO'sundan Bitcoin atağı

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Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin'e ilişkin olarak Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den açıklama geldi. Yeni bir platform kuracaklarını açıklayan Dorsey, ana odaklarının Bitcoin olacağını belirtti.

Kripto para piyasaları düşüş dalgasından kurtulamazken Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Bitcoin için bir girişim başlattı.

Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini açıkladı.

Dorsey, platformun temelinde Bitcoin olacağını söyledi. Dorsey "Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" sözlerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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