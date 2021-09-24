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TIMETURK / EKONOMİ / Twitter'dan önemli kripto para kararı

Twitter'dan önemli kripto para kararı

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri olan Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliğini hayata geçirdi.

3 Saat Önce
2021-09-24 09:00:18
Twitter'dan önemli kripto para kararı

Sosyal medya devi Twitter, IOS işletim sistemi kullanıcılarının hemen başlayabileceği şekilde dijital ödeme altyapısını hayata geçirdi.

Yeni özellikler ile kullanıcılar beğendikleri içerik üreticilerine bahşiş ödemeleri yapabilecekler.

Ödemeler için Bitcoin de kullanılabilecek. Bu özellik daha önce az sayıda kullanıcı için test amaçlı olarak kullanıma sunulmuştu.

Twitter ayrıca NFT tanımlama sistemlerini de altyapısına eklemek için çalışma yaptığını kaydetti. İçeriklere ulaşım konusunda da yeni özelliklerin hayata geçtiğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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