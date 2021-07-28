DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Castro Küba'sının sonu
Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni santraforu
Binomo ile şeffaf ve güvenilir yatırımın yollarını keşfedin
İzlenmesi gereken en iyi 2020 filmleri
Çaykur Rizespor'a dünya futbolundan 3 isim gelecek
Bağ-Kurlu'ya banka kredisi ile emeklilik imkanı
'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'
Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında nereli?
Kenyalı Müslümanlardan '15 Temmuz' desteği
Amerika İngiltere’ye seyahat yasağını uzattı
Bakan Yanık'tan afet desteği açıklaması
YKS birincilerinin illeri belli oldu
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı
Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir? Bedri Yalçın kimdir?
300 milyon litre akaryakıt kaçak satılmış

TIMETURK / EKONOMİ / Twitter'dan Nijerya'ya ağır darbe

Twitter'dan Nijerya'ya ağır darbe

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının 51 günde ekonomiye 243 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

5 Saat Önce
2021-07-28 08:09:30
Twitter'dan Nijerya'ya ağır darbe

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Netblocks adlı siteden yapılan araştırmada, Nijerya'da çoğu kişinin Twitter'i reklam ağı olarak kullandığı belirtildi.

Ülkede Twitter yasağının 5 Haziran'dan 25 Temmuz'a kadar ekonomiye 243 milyon dolara mal olduğu kaydedildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bunun üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş