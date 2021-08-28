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TIMETURK / EKONOMİ / Twitter CEO’su Jack Dorsey'den 'Bitcoin' hamlesi

Twitter CEO’su Jack Dorsey'den 'Bitcoin' hamlesi

Twitter ve Square’ın ünlü CEO’su Jack Dorsey, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı. Dorsey, Temmuz ayında Square vasıtasıyla yeni, merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

1 Saat Önce
2021-08-28 08:45:57
Twitter CEO’su Jack Dorsey'den 'Bitcoin' hamlesi

Twitter ve Square'ın CEO'su Jack Dorsey, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını açıkladı.

Söz konusu borsa, ödeme devi Square'ın açık bir geliştirici platformu yaratmaya odaklanan bir birimi olan TBD tarafından oluşturulacak.

Dorsey, tweet'inde “Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa oluşturmak üzere açık bir platform oluşturmamıza yardımcı olun.” dedi.

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Girişimin başındaki isim olan Mike Brock ise Bitcoin'in itibari para birimleri ile alınıp satılabileceği merkezi olmayan bir borsa oluşturacaklarını belirtti. Brock, platformun tamamen halka açık, açık kaynak olarak geliştirileceğini vurguladı ve platform üzerinde herhangi bir cüzdanın kullanılabileceğini ekledi.

Temmuz ayında ilk işaretleri verilmişti

Dorsey, Temmuz ayında Square vasıtasıyla yeni, merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şirketin, merkeziyetsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmayı amaçlayan açık kaynaklı bir geliştirici platformu oluşturacağını söyleyen Dorsey, ilk odak noktasının Bitcoin olacağını, projenin adının ise TBD olarak belirlendiğini ifade etmişti.

“Hayatımın sonuna kadar Bitcoin'in geliştirilmesi için çalışacağım” diyen Dorsey ve şirketi Square'ın bunun dışında, Bitcoin için bir donanım cüzdanı projesi de var. Bu proje üzerinde de bir süre önce çalışmalar başladı ve şirket işe alımlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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