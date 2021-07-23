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TIMETURK / EKONOMİ / Twitter CEO’su Dorsey, Bitcoin’i neden sevdiğini açıkladı

Twitter CEO’su Dorsey, Bitcoin’i neden sevdiğini açıkladı

Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, bugün yaptığı açıklamada, kripto parayı sevmesinin ana nedenlerinden birinin topluluğun kendisi olduğunu belirtti. Dorsey, piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin’in “cehennem kadar tuhaf” bir topluluğa sahip olduğunu; ancak bu yüzden Bitcoin’i sevdiğini söyledi.

25 Dakika Önce
2021-07-23 14:18:23
Twitter CEO’su Dorsey, Bitcoin’i neden sevdiğini açıkladı

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Teknoloji girişimcisi Jack Dorsey, Tesla CEO'su Elon Musk ve ARK Invest'ten Cathie Wood gibi isimlerin de katıldığı ‘The B Word' online konferansında açıklamalarda bulundu.

Dorsey yaptığı açıklamada, “Umudum, Bitcoin'in dünya barışı yaratması veya dünya barışının yaratılmasına yardımcı olması. Biraz saçma gelebilir ama o temel noktayı bir kez düzeltirsiniz ve her şey, onun üzerinde gelişir. Bu anlamda ümidim kesinlikle barış.” ifadelerini kullandı.

Dorsey, kripto parayı sevmesinin ana nedenlerinden birinin topluluğun kendisi olduğunu belirtti. Twitter CEO'su, piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin'in “cehennem kadar tuhaf” bir topluluğa sahip olduğunu; ancak bu yüzden Bitcoin'i sevdiğini söyledi.

Aynı zamanda Square'in de CEO'su olan Jack Dorsey, söz konusu online konferansın düzenlenmesinde de önemli rol aldı.

Jack Dorsey ve Bitcoin

Konferansın diğer katılımcılarından Elon Musk ise halka açık şirketlerinin Bitcoin'e sahip olduğunu açıkladı. Musk kısa ve net bir şekilde yaptığı açıklamada, “Ben Bitcoin'e sahibim; Tesla ve SpaceX de Bitcoin'e sahip.” dedi.

Tesla, SEC dosyalamalarında açıklandığı gibi, Şubat ayında 1.5 milyar Dolar değerinde Bitcoin satın almıştı; ancak SpaceX'den henüz böyle bir açıklama yapılmadı.

Musk ayrıca merkezi olmayan finansın bir hayranı olduğunu ve kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin sahibi olduğunu söyledi. Cathie Wood ise Bitcoin'in enflasyona karşı bir korunma işlevi gördüğünü belirtti.

Bitcoin'e dair büyük umutları olan Jack Dorsey, uzun süredir önde gelen bir Bitcoin fanatiği. Ödeme şirketi Square, geçtiğimiz yıl 8.027 Bitcoin satın aldı (bugünkü fiyatı ile 254 milyon Dolar değerinde). Silikon Vadisinin süperstarı defalarca da Bitcoin'i “internetin yerel para birimi” yapmak istediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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