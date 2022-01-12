TÜSİAD’tan açıklama; Bakan Nebati ile ne konuşuldu?

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Bakan Nebati’nin TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantı hakkında açıklamada bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TÜSİAD arasında gerçekleşen toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Sayın Bakan enflasyonla mücadelenin içeriği konusunda çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bu konudaki çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.” dedi.

Kaslowski, toplantıda konuşulan detaylar hakkında şunları söyledi:

“TÜSİAD olarak önceliğimizin enflasyonla mücadele olduğunu fakat enflasyonun yükseliş trendine devam ettiğini ve riskleri paylaştık.

KGF'de proje bazlı bir yapıdan söz edildi. Buradaki kaynakları bir şekilde yatırım ve ihracat yapacak firmalara aktarmak için detaylı olarak çalıştıklarının da altı çizildi.

Biz finans kaynaklarına erişimde ciddi bir sorun olduğunu, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının çok arttığını, buna kur şoku ve hammadde fiyatlarındaki sert yükseklişin sebep olduğunu söyledik. Özelikle, TL likiditesinde büyük bir sıkıntı olduğunu da dile getirdik.” dedi.

Kaslowski, enflasyon muhasebesine geçişle ilgili olarak, “Kanuna göre enflasyon muhasebesi uygulanması gerekir, fakat mecliste farklı bir karar çıkarsa uygulanmayabilir. O karar daha netleşmedi.” ifadelerini kullandı.

Taleplerinin enflasyon muhasebesinin uygulanması olduğunu aktaran Kaslowski, toplantıda bununla ilgili gerekçelerini de anlattıklarını söyledi.

Kaslowski, görüşme sırasında sahadaki büyük sorunları “çok açık ve net bir şekilde” paylaştıklarını ve samimi bir ortam olduğunu kaydetti. İstişareye devam edeceklerini söyleyen Kaslowski, bu görüşmelerden çıkan sonuçların daha sonra hep beraber görüleceğini dile getirdi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.