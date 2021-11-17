Turunçgilde ihracat sezonu; ürün gelirleri belli oldu

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 'Narenciye rekoltesinde artış bekliyoruz. Aralık ayında sektörümüzde hareketlenme olacak. Sektörümüz ülkemize net döviz girdisi sağlıyor, istihdama da önemli katkı sunuyor.' dedi.

Turunçgilde ihracat sezonunun ilk 73 gününde 152 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. İhracat sezonu 20 Ağustos'ta başlayan turunçgilde, 31 Ekim'e kadar yapılan dış satım, ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladı. İhracatın 73 günlük döneminde 152 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki ihracata en fazla katkıyı limon sundu. Söz konusu dönemde, 71 milyon 58 bin dolarlık limon, 61 milyon 829 bin dolarlık mandalina, 11 milyon 556 bin dolarlık greyfurt ve 7 milyon 454 bin dolarlık portakal dış satımı yapıldı.

73 günde en çok turunçgil gönderilen ülkeler ise 66 milyon 18 bin dolarla Rusya, 21 milyon 917 bin dolarla Irak, 12 milyon 995 bin dolarla Ukrayna, 6 milyon 771 bin dolarla Romanya ve 4 milyon 698 bin dolarla Bulgaristan oldu.

"Sektörümüz ülkemize net döviz girdisi sağlıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Turunçgil ihracat sezonun 20 Ağustos'ta başladığını anımsatan Kaçmaz, 31 Ekim'e kadar 342 bin 715 ton dış satım gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kaçmaz, 73 günlük dilimde 152 milyon dolar net döviz girdisi sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu sezon ihracata erken başladık. Ayrıca Güney Afrika'da sezon 2 ay uzadı. Bundan dolayı piyasada bir ağırlık var. Bu ay sonunda oradaki ürünlerin piyasada bitmesinin ardından piyasada iyileşme görülecektir. Şu an kalite ve zirai ilaç konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Kalite gayet güzel. Narenciye rekoltesinde artış bekliyoruz. Aralık ayında sektörümüzde hareketlenme olacak. Sektörümüz ülkemize net döviz girdisi sağlıyor."

İhracat geçen yıla göre yaklaşık 2 milyon dolar azaldı

Kaçmaz, 73 günde yapılan ihracatın gelecek için umut verdiğini belirterek, sektör olarak yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini aktardı.

Söz konusu dönemde geçen yıla göre yaklaşık 2 milyon dolar gerileyen ihracatta, 20 Ağustos-31 Ekim 2020 dış satımı ile bu yılın rakamları şöyle oluştu:

Ürünler 20 Ağustos-31 Ekim 2020 (dolar)

Limon 83.689.752

Mandalina 48.355.727

Portakal 16.815.333

Greyfurt 5.003.098

TOPLAM 153.863.977

20 Ağustos-31 Ekim 2021 (dolar)

Limon 71.058.987

Mandalina 61.829.892

Portakal 11.556.321

Greyfurt 7.454.881

TOPLAM 151.930.152

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.