Türkşeker 195 personel alımı | Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkşeker 195 personel alımı | ÖSYM üzerinden başvuruları kabul etmeye devam eden Türkşeker, 195 personel alımı yapacağını bildirdi. Peki alımlar ne zaman yapılacak? Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...