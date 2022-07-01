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TIMETURK / EKONOMİ / Türkşeker 195 personel alımı | Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkşeker 195 personel alımı | Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkşeker 195 personel alımı | ÖSYM üzerinden başvuruları kabul etmeye devam eden Türkşeker, 195 personel alımı yapacağını bildirdi. Peki alımlar ne zaman yapılacak? Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

1 Saat Önce
2022-07-01 14:38:53
Türkşeker 195 personel alımı | Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM üzerinden başvuruları kabul etmeye devam eden Türkşeker, 195 personel alımı yapacağını bildirdi. Peki alımlar ne zaman yapılacak? Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

Türkşeker 195 personel alımı

KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM Başkanlığı'nın https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, 399 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak alım için başvurular ÖSYM üzerinden kabul edilecek.

Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM sitesi üzerinden, ÖSYM profiline giriş yaptıktan sonra, Başvuru Sürecindekiler sekmesindeki KPSS-2022/1 TERCİH bölümüne girerek kılavuz üzerinden tamamlayabilir. .

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